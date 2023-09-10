Ліниві пиріжки з шинкою та сиром – готувати легше легкого

Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром на сковороді і не витрачати на це багато часу.

Особливість приготування таких пиріжків у тому, що вони готуються з простих продуктів, а виходять апетитними та смачними.

Тісто – заливне, без замішування та використання дріжджів. Смажимо на сковороді, а начинку додаємо просто в тісто.

Складники

Для тіста:

ефір – 300 г;

борошно – 220 г;

яйце – 1 шт.;

сода – 0,5 чл;

сіль – 1 ч.л. (без верху).

Для начинки:

шинка – 130 г;

сир твердий – 100 г;

яйця (варені) – 2 шт.;

цибуля зелена;

олія (для смаження).

Як приготувати ліниві пиріжки на сковороді

У миску вбийте яйце, всипте сіль. Збийте віночком. Влийте теплий кефір, всипте соду. Додайте просіяне борошно. Все добре перемішайте.

Наріжте дрібно цибулю та шинку. Сир та яйця натріть на середній тертці.

З’єднайте тісто з начинкою та перемішайте до однорідної маси без грудочок.

Розігрійте на сковороді невелику кількість олії. Ложкою викладайте тісто на невеликій відстані один від одного. Смажте пиріжки на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку, під закритою кришкою і до рум’яності.

Поради

Перед тим, як зачерпнути тісто, занурюйте ложку у воду.

Шинку можете замінити будь-якою ковбасою.

Джерело ТСН

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