Які продукти та страви не можна розігрівати в мікрохвильовій печі – корисні поради

Мікрохвильова піч дуже корисна річ на кухні кожної господині. Але є продукти та страви, які не можна розігрівати в мікрохвильовій печі

Сучасні господині мають на кухні цілий арсенал побутової техніки, яка суттєво полегшує процес приготування їжі. Особливо це стосується мікрохвильової печі, за допомогою якої можна швидко розігріти обід, простерилізувати банки для консервації або зробити десерт.

Які продукти та готові страви не слід підігрівати у мікрохвильовій печі розповідає НСН з посиланням на “Апостроф”.

Яйця в шкаралупі

Якщо в мікрохвильову піч покласти ціле яйце в шкаралупі, це може призвести до того, що воно вибухне. Якщо ви хочете розігріти яйце, краще спочатку очистити його від шкаралупи.

Гострий перець

Нагрівання гострого перцю в мікрохвильовій печі може призвести до виділення в повітря капсаїцину, що викликає подразнення очей та дихальної системи.

Деякі продукти та страви не можна розігрівати в мікрохвильовій печі

Грудне молоко

Грудне молоко в мікрохвильовій печі може нагрітися нерівномірно і таким чином обпалити рот дитини. Натомість рекомендуємо підігрівати грудне молоко на теплій водяній бані.

Смажена їжа

Розігрів смажених продуктів у мікрохвильовій печі може призвести до того, що вони втратить всю вологу і стануть сухими. Щоб добитися хрусткої скоринки, краще використовувати духовку або сковороду.

Фрукти

Цілі фрукти, такі як виноград або помідори, можуть вибухнути під час нагрівання в мікрохвильовій печі через підвищення тиску. Безпечніше розрізати їх або проколоти перед тим, як розігрівати в мікрохвильовій печі.

Продукти у банках

Такі продукти при нагріванні можуть спричинити іскри та потенційно пошкодити мікрохвильову піч. Перед розігрівом перекладіть консервовані продукти в контейнери, придатні для використання в мікрохвильовій печі.

Пластикові контейнери

Деякі пластикові контейнери та контейнери з пінополістиролу при нагріванні виділяють шкідливі хімічні речовини або можуть просто розплавитися. Використовуйте лише контейнери, на яких вказано, що їх можна використовувати у мікрохвильовій печі.

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