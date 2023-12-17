Новорічне меню-2024 – чим пригощати “Зеленого Дракона”

Яким має бути новорічне меню-2024. Що приготувати, а чого краще не ставити на святковий стіл.

Майбутній рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев’яного Дракона. Під час підготовки новорічного меню потрібно розуміти, як правильно зустріти незвичайного гостя.

Відомо, що Дракон, незважаючи на свою суворість, цінує гумор і винахідливість, любить усе яскраве, строкате і блискуче. Чим слід пригощати Дракона в новорічну ніч і що не варто готувати на Новий рік 2024, щоб не розгнівати його покровителя, розповів сайт Smachno.Ua, передає НСН.

Новорічне меню-2024: що не можна ставити на стіл

Дракон цінує смачну їжу і вважається всеїдним, але є продукт, який є для нього абсолютним табу — це кролик. На новорічному столі його просто не повинно бути ні під яким виглядом, навіть якщо йдеться про візерунок на скатертині.

Дракон — відомий гурман і естет. Усі страви, приготовані для його частування, мають бути вишуканими та красиво сервірованими.

Надмірно прості страви для Дракона не привернуть уваги покровителя майбутнього року, тож простою запеченою куркою або смаженими карасями обійтися не вийде. Потрібні цікаві смакові поєднання, оригінальні інгредієнти та вишукана подача.

Яку б страву ви не вирішили включити в новорічне меню, вона має бути з якоюсь родзинкою і вираженим яскравим смаком.

Що поставити на стіл у рік Дракона

У Дракона є однозначний гастрономічний пріоритет — це риба. Це може бути як морська, так і річкова риба та будь-які морепродукти — від кальмарів до королівських креветок. Дракон від такого частування буде просто в захваті.

Не обходьте стороною м’ясні страви — свинину, яловичину та телятину. Можна подати й птицю, але краще, щоб це була індичка, качка або гусак. Курку варто подавати на новорічний стіл, тільки якщо вона приготована за якимось особливим рецептом.

Дракон — відомий шанувальник гострих і виразних спецій. Його потішать пряні ноти чилі та імбиру і зачарують східні аромати куркуми та зіри. Прянощі можна додати навіть у десерти — тонкий аромат гвоздики, мускатного горіха і шафрану сподобається грізному покровителю року.

Оскільки Дракон родом із тих місць, де рис — усьому голова, без страви з рисом важко уявити собі новорічний стіл.

Завершити бенкет найкраще фруктами, наприклад, апельсинами і мандаринами, адже вони символізують багатство і достаток. Будуть доречними також ароматні пряники й ошатний торт, рясно вкритий кремом. Головне, щоб це було смачно, різноманітно і красиво.

Правильне меню на Новий рік Дракона

У Дракона апетит нівроку, тому страв на столі мусить бути багато і різних. Закуски, салати, гаряче, м’ясо і риба, овочі й фрукти – Дракон не вередуватиме, йому все сподобається, аби лишень у кожній страві була бодай якась приємна цікавинка. Тож спробуймо, нагодуємо Дракона, влаштуємо для нього новорічне частування у найвишуканішому стилі!

Салат із м’ясом

Складові

Запечене м’ясо – 200 г

Листя салату – 1 качан

Качанчики цикорію – 2 шт.

Апельсин – 1 шт.

Яблуко – 1 шт.

Сік лимона – 2 ст. л.

Виноград – 150 г

Варені буряки – 2 шт.

Цибулина – 1/2 шт.

Подрібнені волоські горіхи – до смаку

Перець – до смаку

Для соусу:

Журавлинне варення – 1 ст. л.

Діжонська гірчиця – 2 ч. л.

Яблучний оцет – 2 ст. л.

Олія – 4 ст. л.

Як приготувати салат із м’ясом

Апельсин чистимо до м’якоті і, видаляючи всі білі плівочки, ріжемо дольками. Сік збираємо. Салат і цикорій промиваємо, обсушуємо і грубо шаткуємо. Яблуко і виноград миємо, ягоди винограду обриваємо з гілочок. Яблуко ріжемо кубиками і сприскуємо соком лимона. Виноградини розрізати навпіл. Буряки чистимо, ріжемо скибочками і сприскуємо олією. Цибулю чистимо і ріжемо тонкими півкільцями. М’ясо ріжемо невеликими шматочками. У салатнику зелень змішуємо з фруктами й виноградом, поливаємо соком апельсина. Викладаємо зверху буряк і м’ясо, посипаємо горіхами, цибулею і дуже добре приправляємо перцем. Для соусу журавлинне варення розтираємо з гірчицею, оцтом та олією, додаємо дрібку перцю. Соус подаємо в окремій посудині.

Вівсяний салат з бобами

Складові

Варена вівсяна крупа дроблена – 180 г

Свіжозаморожені боби – 300 г

Вершкове масло – 1 ст. л.

Соєвий соус – 2–3 ст. л.

Кунжутна олія – 1 ст. л.

Кунжут – 1 ч. л.

Свіжонатертий імбир – 1/2 ч. л.

Часник – 2–3 зубки

Сіль – до смаку

Цукор – до смаку

Як приготувати вівсяний салат з бобами

Боби розморожуємо і варимо в киплячому окропі з вершковим маслом, сіллю і цукром до готовності. Надлишок води зливаємо. Часник чистимо і подрібнюємо. Гарячі боби поливаємо у мисці соєвим соусом та олією, додаємо кунжут, імбир і часник. Додаємо вівсяну крупу і добре перемішуємо. Салат подаємо теплим або охолодженим.

Фарширована картопля з грибами

Складові

Картопля – 4 шт. (великі)

Часник – 1 зубок

В’ялена шинка – 4 шматочки

Печериці – 1–2 (великі)

Чебрець – 1–2 гілочки

Моцарела – 4 довгі брусочки завтовшки приблизно 2 см

Вершкове масло

Олія – до смаку

Сіль – до смаку

Перець

Як приготувати фаршировану картоплю з грибами

Часник чистимо, товчемо у ступці з дрібкою солі та змішуємо з 2 ст. л. олії. Чебрець промиваємо, перебираємо та обсушуємо. Гриби чистимо, споліскуємо і ріжемо тонкими пластинами. Картоплю, не очищуючи, варимо до м’якості і охолоджуємо. З вареної картоплі вибираємо частину м’якоті, зробивши отвори вздовж по центру. Змащуємо картоплю всередині олією з часником. Моцарелу і гриби загортаємо у шматочки шинки, додаємо листочки чебрецю та вкладаємо у картоплю. Картоплю з начинкою змащуємо невеликою кількістю олії та викладаємо у форму. Посипаємо картоплю маслом і запікаємо при 200 °С, доки сир не розплавиться. Страву подаємо гарячою.

Печінковий мус-паштет з яблучним желе

Складові

Куряча печінка – 500 г

Вершкове масло – 100 г + 2–3 ст. л.

Жирні вершки – 150 мл

Подрібнена сушена айва – 2 ст. л.

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Мускатний горіх – до смаку

Для желе:

Кисло-солодкі яблука – 2 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Мелена кориця – до смаку

Яблучний сік – 500 мл

Желатин – 6 г

Цукор – до смаку

Сіль – до смаку

Як приготувати печінковий мус-паштет з яблучним желе

Печінку промиваємо, зачищуємо, обсушуємо і варимо у киплячій підсоленій воді 5 хвилин. Перекладаємо печінку на сито і охолоджуємо. Масло (100 г) розм’якшуємо. Печінку подрібнюємо блендером, додавши айву та масло. Масу збиваємо, вливаючи вершки. Додамо сіль, перець і мускатний горіх. Готуємо порційні формочки і розподіляємо по них печінкову масу. Формочки накриваємо харчовою плівкою так, щоб вона торкалася маси, і ставимо у холодильник на 30 хвилин. Вершкове масло (2–3 ст. л.) розтоплюємо. Харчову плівку з формочок знімаємо і заливаємо печінкову масу розтопленим маслом. Витримуємо у холодильнику 24 год. Готуємо желе. Яблука миємо, чистимо, ріжемо кубиками, заливаємо соком лимона, присипаємо корицею. Желатин змочуємо у холодній воді на 10–15 хвилин. Яблучний сік доводимо до кипіння, закладаємо яблука і варимо 5 хвилин. Яблука викладаємо. Сік випарюємо на 1/2, присмачуємо цукром і сіллю, знімаємо з вогню і розчиняємо у ньому набухлий желатин. Повертаємо у сік яблука, заливаємо у невисоку форму і даємо желе затвердіти. Перед подачею мус викладаємо з формочок на таріль. Желе ріжемо кубиками і подаємо з грінками.

Запечена курка із соковитою начинкою

Складові

Тушка курки, готової до кулінарної обробки – 1,5 кг

Копчений бекон – 200 г

Курячі ковбаски для смаження – 2 шт.

Цибуля – 2 шт.

Чебрець – 2 гілочки

Курага – 16 плодів

Кисло-солодке яблуко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Панірувальні сухарі – 2 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Морквина – 1 шт.

Черенки селери – 3 шт.

Сидр – 500 мл

Лавровий листок – 3 шт.

Олія – 3 ст. л.

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Борошно

Лимон – 1 шт.

Як приготувати запечену курку із соковитою начинкою

Чистимо і ріжемо 2 цибулини. Чебрець промиваємо, листочки обриваємо. Курагу розпарюємо окропом, заливши на 10 хвилин, воду зливаємо, курагу подрібнюємо. Яблуко миємо, чистимо і ріжемо дрібними кубиками. Бекон ріжемо брусочками й обсмажуємо на сковороді, доки не витопиться жир. З ковбасок знімаємо оболонку, фарш із ковбасок викладаємо на сковороду з беконом, додаємо цибулю і готуємо 5 хвилин. Додаємо чебрець, 1/2 кураги, яблуко, вливаємо сік і готуємо 7 хвилин. Знімаємо сковороду з вогню, підмішуємо сухарі, яйце, додаємо сіль і перець до смаку. Морквину чистимо, селеру споліскуємо. Підготовані овочі ріжемо шматочками. Цибулину, яка залишилася, чистимо і ріжемо поздовжніми скибочками. З апельсина акуратно знімаємо цедру, сік вичавлюємо. Духовку нагріваємо до 200 °C. У форму для запікання викладаємо овочі, курагу, яка залишилася, кладемо лавровий лист і цед¬ру, посолити, поперчити, сприснути олією. Курку натираємо сіллю та перцем, у черевце закладаємо начинку, утрамбовуємо і зашиваємо кулінарною ниткою. Викладаємо птицю на овочі й запікаємо 1 годину 30 хвилин. Овочі та жир з-під курки подрібнюємо на пюре і нагріваємо. Вливаємо сидр, додаємо борошно і готуємо, перемішуючи, доки соус не почне гуснути. Соус присмачуємо сіллю, перцем і соком лимона і збиваємо міксером.

Лосось, запечений під картопляним пюре

Складові

Філе свіжого лосося зі шкіркою – 700 г

Картопля звичайна – 800 г

Картопля з кольоровою м’якоттю – 2 шт.

Молоко – 75 мл

Вершкове масло – 2 ст. л.

Тертий пармезан – 2 ст. л.

Сік 1/2 лимона

Кріп – 1 пучок

Олія

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Як приготувати лосося, запеченого під картопляним пюре

Картоплю звичайну чистимо, миємо, ріжемо шматочками і варимо до готовності у посоленій воді. Готову картоплю перетираємо на пюре з молоко і маслом. Кріп промиваємо, перебираємо, обсушуємо і дрібно січемо. Рибу сприскуємо соком лимона, солимо і перчимо. Форму для запікання застеляємо пергаментом. Викладаємо рибу у форму і густо присипаємо її кропом. Накриваємо рибу шаром пюре і присипаємо тертим пармезаном. Кольорову картоплю чистимо, миємо і ріжемо тонкими кружальцями. Нарізану картоплю злегка сприскуємо олією і викладаємо на пюре, як риб’ячу луску. Духовку нагріваємо до 180 °С і запікаємо страву 25 хвилин.

Шоколадно-мигдалеві трюфелі

Складові

Чорний шоколад (70% какао) – 250 г

Вершки 36% – 250 мл

Вершкове масло – 40 г

Мигдалеве масло – кілька крапель

Цілі вишні з варення – приблизно 100 г

Горілка – 10 мл

Товчений мигдаль

Какао

Крихта печива

Як приготувати шоколадно-мигдалеві трюфелі

Шоколад ламаємо, масло дрібно січемо. Готуємо посудину для приготування на водяній бані. У вогнетривкій мисці шоколад і масло заливаємо вершками, встановлюємо миску на водяну баню і, помішуючи, розтоплюємо суміш. Розтоплену суміш знімаємо з вогню, вливаємо горілку та кілька крапель мигдалевого масла і добре перемішуємо. Масу охолоджуємо за кімнатної температури і ставимо у холодильник на 30–45 хвилин. Готуємо паперові касети. Вишні добре обсушуємо. З шоколадної маси формуємо кульки або пірамідки, закладаючи в кожну 1 вишню. Сформовані вироби — трюфелі, густо обкачуємо у товченому мигдалі (какао, крихті печива…). Готові вироби розкладаємо по паперових касетах і ставимо у холодильник мінімум на 3 години.

Еклери з сирно-кокосовим кремом

Складові

Для тіста:

Борошно – 125 г

Вершкове масло – 80 г

Яйця – 4 шт.

Цукор – 1/2 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Для крему:

Маскарпоне – 250 г

Білки – 3 шт.

Тертий твердий сир – 30 г

Кокосова стружка – 30 г

Кокосовий лікер – 30 г

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Для оздоби:

Кокосова стружка – 2 ст. л.

Як приготувати еклери з сирно-кокосовим кремом

В каструлі доводимо до кипіння 250 мл води з цукром і сіллю и розтоплюємо у ній масло. За один раз всипаємо борошно і, перемішуючи, готуємо, доки маса не почне відставати від дна і стінок посудини. Каструлю знімаємо з вогню, масу охолоджуємо (приблизно 5 хвилин), підмішуємо по одному яйця. Готуємо деко і ложкою відсаджуємо на нього невеликі кульки тіста. Духовку нагріваємо до 200°С і печемо вироби 25–30 хвилин. Для крему білки збиваємо з дрібкою солі на стійку піну. Маскарпоне розтираємо з твердим сиром і кокосовою стружкою, додаємо лікер, солимо, перчимо і підмішуємо у масу збиті білки. Готові вироби за допомогою кондитерського мішечка наповнюємо кремом і викладаємо на сервірувальний таріль гіркою, скріплюючи їх кремом. Для оздоби кокосову стружку дрібно товчемо і посипаємо піраміду еклерів.

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