Як приготувати «Наполеон» за 15 хвилин. Випікати не треба

Як приготувати «Наполеон» за 15 хвилин без використання духовки – покроковий рецепт.

Як приготувати «Наполеон» за 15 хвилин

Інгредієнти (для приготування торта у формі діаметром 16 см):

листкове печиво — 400 гр;

желатин швидкорозчинний — 20 гр + 70 мл холодної води;

цукор — 100 гр;

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — 10 гр;

кукурудзяний крохмаль — 30 гр;

молоко — 500 мл;

вершкове масло — 30 гр.

Приготування крему

Залийте желатин холодною водою, добре перемішайте і відставте набухати на 5-10 хвилин.

Для приготування крему в сотейнику з товстим дном з’єднайте цукор, яйця, ванільний цукор, крохмаль кукурудзяний і молоко. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, необхідно позбавитися всіх грудочок крохмалю.

Нагрівайте крем на середньому вогні при постійному помішуванні до загусання. Не чекаючи остигання крему додайте до нього вершкове масло. Крем виходить однорідним та дуже ніжним.

Щоб торт тримав форму, введіть в гарячий крем набряклий желатин і ретельно перемішайте інгредієнти.

Підготовка основи

Як основа для торта ідеально підійде листкове печиво, яке необхідно наламати на невеликі шматочки.

Невелику кількість печива відкладіть убік, воно буде потрібно для оформлення торта.

Складання та оформлення торта

З’єднайте заварний крем із листковою крихтою і ретельно перемішайте.

Дно форми, яка використовуватиметься для приготування торта, застеліть харчовою плівкою, бічні частини застеліть ацетатною плівкою. Викладіть отриману масу у форму, розрівняйте поверхню.

Зверху на торт викладіть крихту, що залишилася. Приберіть десерт у холодильник на 3-4 години.

Смачного!

Джерело

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