Рафінована і нерафінована – на якій олії краще смажити

На якій олії краще смажити? Чим відрізняється рафінована від нерафінованої олії і яка з них корисна.

На полицях супермаркетів величезний вибір рослинної олії на всі смаки. Від соняшникової та оливкової, до кукурудзяної та соєвої.

При цьому олія також відрізняється і за своїми якостями. В продажу можна побачити як рафіновану, так і нерафіновану олію.

Рафінована і нерафінована олія – в чому різниця

Найголовніша відмінність між цими продуктами – спосіб обробки та очищення олії.

Нерафінована проходить тільки первинну механічну фільтрацію. Це метод холодного віджиму, що дозволяє зберегти запах і колір.

Холодний віджим є найбільш щадним, бо він не передбачає додаткового підігріву олії. Відповідно це не відбивається негативно на якості продукту. Така олія насиченіша й жирніша, тому є кориснішою, бо містить у собі максимальну кількість вітамінів і жирних кислот.

Оскільки нерафінована олія зазнає меншої обробки, відповідно є кориснішою. Регулярне її вживання нормалізує обмінні процеси та зміцнює імунітет.

Рафінована олія проходить кілька етапів очищення. Під час рафінації з неї видаляються речовини, які можуть випадати в осад і давати каламутний вигляд. А також речовини, що надають специфічний аромат. Саме тому рафінована олія світліша та без запаху. Додаткові етапи очищення зменшують кількість корисних речовин, але не критично.

На якій олії краще смажити

Рафінована рослинна олія вважається більш очищеним продуктом. Це також є причиною того, що рафінована олія не виділяє шкідливих канцерогенів. Крім того, під час використання її при обсмажуванні на сковороді рафінована олія не буде диміти і пінитися.

Однак при повторному використанні у рафінованій олії з’являються небезпечні для здоров’я речовини. Тому не варто смажити в одній і тій самій олії двічі чи більше разів.

Нерафінована олія годиться для заправки салатів. Адже така олія не витримує нагрівання більше 107 °C. Цим вигідно відрізняється рафінована олія, вона зберігає стійкість при нагріванні до 227 °C. Однак кращим варіантом є дезодорована олія, адже її кінцева точка при нагріванні ще вище – 232 °C.

Незважаючи на очевидні плюси використання рафінованої олії, дієтологи запевняють, що є певні ризики. Наприклад, при її постійному вживанні існують ризики накопичення трансжирів і канцерогенів в клітинах організму. Це може спровокувати розвиток небезпечних хвороб – від гормональних і серцево-судинних, до атеросклерозу.

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