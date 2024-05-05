Варто знати, чи можна викидати шкарлупу з освячених яєць. Оскільки писанки є символом Великодня.

Про це пише сайт «РБК-Україна», передає сайт «новини України – НСН».

Викидати шкаралупу від освячених яєць вважається гріхом. Проте деякі священники говорять, що це лише оболонка великоднього продукту, яка після освячення не стає святинею. Якщо на освячених яйцях є наклейки з зображенням святих, то їх краще спалити разом зі шкарлупою.

Шкарлупу від освячених яєць можна закопати у місці, де ніхто не ходить. Найкраще це зробити біля коріння фруктових дерев.. Таким чином Ви підживите рослину. У шкаралупі є багато кальцію.

Шкарлупу від освячених яєць краще промити, просушити і перетерти у порошок. Ним можна посипати кімнатні рослини, як добривом.

Чи можна викидати шкарлупу з освячених яєць

Що робили зі шкарлупою у давні часи, розповіла етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасію Кривенко

«Шкаралупи від крашанок могли дати склювати курям, щоб ті мали здорових курчат. Їх, а також кістки від поросяти, яке теж освячували на Великдень, могли закопати десь в городі. Предки вірили, що з них виросте квітка марена чи маруна, яка вважалась сильним оберегом від нечистої сили. А ще вірили, що великодньою крашанкою можна загасити пожежу», сказала Кривенко.

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