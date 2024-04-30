Які продукти не можна святити на Великдень: список

Варто знати, які продукти не можна святити на Великдень. Вже цієї неділі відбудеться одне з найбільших християнських свят.
Про це йдеться на сайті «Уніан», передає «новини України – НСН»
Священники розповіли, які продукти не треба приносити до храму на Великдень:
- алкоголь (виняток – Кагор);
- кров’яну ковбасу;
- будь-які приклади матеріального достатку (гроші, прикраси, ключі від квартири або машини);
- ножі та ножиці.
- фрукти та овочі
Які продукти можна святити на Великдень
В той же час, у Великодній кошик варто покласти:
- свічки;
- рушник;
- паску;
- писанки або крашанки;
- сало або м’ясо;
- молоко, сир, масло і твердий сир;
- сіль;
- хрін;
- воду.
З цього списку, яйця символізують нове життя, її відродження. Молочні продукти – жертовність Господа, сіль – достаток, а хрін – здоров’я і довголіття. М’ясо освячують, тому що воно було заборонено в період посту, який закінчується з настанням Великодня.
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