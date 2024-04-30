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Які продукти не можна святити на Великдень: список

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Журналіст
Які продукти не можна святити на Великдень

Варто знати, які продукти не можна святити на Великдень. Вже цієї неділі відбудеться одне з найбільших християнських свят.

Про це йдеться на сайті «Уніан», передає «новини України – НСН»

Священники розповіли, які продукти не треба приносити до храму на Великдень:

  • алкоголь (виняток – Кагор);
  • кров’яну ковбасу;
  • будь-які приклади матеріального достатку (гроші, прикраси, ключі від квартири або машини);
  • ножі та ножиці.
  • фрукти та овочі

Які продукти можна святити на Великдень

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В той же час, у Великодній кошик варто покласти:

  • свічки;
  • рушник;
  • паску;
  • писанки або крашанки;
  • сало або м’ясо;
  • молоко, сир, масло і твердий сир;
  • сіль;
  • хрін;
  • воду.

З цього списку, яйця символізують нове життя, її відродження. Молочні продукти – жертовність Господа, сіль – достаток, а хрін – здоров’я і довголіття. М’ясо освячують, тому що воно було заборонено в період посту, який закінчується з настанням Великодня.

 

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