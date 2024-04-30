Які продукти не можна святити на Великдень: список

Варто знати, які продукти не можна святити на Великдень. Вже цієї неділі відбудеться одне з найбільших християнських свят.

Про це йдеться на сайті «Уніан», передає «новини України – НСН»

Священники розповіли, які продукти не треба приносити до храму на Великдень:

алкоголь (виняток – Кагор);

кров’яну ковбасу;

будь-які приклади матеріального достатку (гроші, прикраси, ключі від квартири або машини);

ножі та ножиці.

фрукти та овочі

Які продукти можна святити на Великдень

В той же час, у Великодній кошик варто покласти:

свічки;

рушник;

паску;

писанки або крашанки;

сало або м’ясо;

молоко, сир, масло і твердий сир;

сіль;

хрін;

воду.

З цього списку, яйця символізують нове життя, її відродження. Молочні продукти – жертовність Господа, сіль – достаток, а хрін – здоров’я і довголіття. М’ясо освячують, тому що воно було заборонено в період посту, який закінчується з настанням Великодня.

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