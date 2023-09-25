Після збору врожаю знадобляться поради про те, де і як зберігати картоплю в домашніх умовах, щоб вона не проросла.

Про це розповідає НСН.

Яких умов щодо збереження картоплі слід дотримуватися

У тому приміщенні, в якому ви збираєтесь тримати овочі, температура повинна бути не більше +3 градусів, а вологість повітря близько 90%. Також це місце потрібно регулярно провітрювати.

Якщо картоплю правильно зберігати, цим ви продовжите термін її “життя”: вона не буде проростати і швидко псуватися.

З якими овочами не слід зберігати картоплю

Важливо тримати картоплю окремо від деяких інших свіжих продуктів, щоб вони зберігалися довше.

Необхідно враховувати, де не можна зберігати картоплю: бажано її не класти біля цибулі, яблук і деяких інших продуктів, чутливих до етилену. Крім того, часник з цибулею провокують посилення росту пагонів на картоплинах.

У чому краще зберігати картоплю в домашніх умовах – поради експертів

Більшість з нас не дотримуються елементарних правил щодо зберігання картоплі, і це робить серйозний вплив на те, як довго вона залишається свіжою.

Рекомендації фахівців про те, як зберігати картоплю в квартирі, сильно змінилися з часом.

Раніше рекомендувалося не зберігати овоч у холодильнику через потенційний ризик для здоров’я. Передбачалося, що через це в картоплі можуть утворюватися додаткові цукри. А вони в процесі приготування нібито могли перетворитися в речовину акриламід, яка пов’язана з ризиком розвитку раку.

Але недавні дослідження в цій сфері довели необґрунтованість таких побоювань. Отже, відповідь на питання, де зберігати картоплю на кухні, вельми очевидна: холодильник є ідеальним місцем для цього.

Але перед тим як покласти овоч туди на зберігання, необхідно переконатися в певних речах, щоб він залишався максимально свіжим.

Через вологу картопля швидше псується, тому краще не мити її до тих пір, поки не зберетеся вжити в їжу.

Експерти стверджують, що волога може призвести до гниття картоплі, тому дуже важливо, щоб вона залишалася сухою. Вони радять витирати бруд сухою ганчіркою безпосередньо перед відправкою овоча на зберігання.

Джерело: УНІАН

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