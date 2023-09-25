Після збору врожаю знадобляться поради про те, де і як зберігати картоплю в домашніх умовах, щоб вона не проросла.
Про це розповідає НСН.
Яких умов щодо збереження картоплі слід дотримуватися
У тому приміщенні, в якому ви збираєтесь тримати овочі, температура повинна бути не більше +3 градусів, а вологість повітря близько 90%. Також це місце потрібно регулярно провітрювати.
Якщо картоплю правильно зберігати, цим ви продовжите термін її “життя”: вона не буде проростати і швидко псуватися.
З якими овочами не слід зберігати картоплю
Важливо тримати картоплю окремо від деяких інших свіжих продуктів, щоб вони зберігалися довше.
Необхідно враховувати, де не можна зберігати картоплю: бажано її не класти біля цибулі, яблук і деяких інших продуктів, чутливих до етилену. Крім того, часник з цибулею провокують посилення росту пагонів на картоплинах.
У чому краще зберігати картоплю в домашніх умовах – поради експертів
Більшість з нас не дотримуються елементарних правил щодо зберігання картоплі, і це робить серйозний вплив на те, як довго вона залишається свіжою.
Рекомендації фахівців про те, як зберігати картоплю в квартирі, сильно змінилися з часом.
Раніше рекомендувалося не зберігати овоч у холодильнику через потенційний ризик для здоров’я. Передбачалося, що через це в картоплі можуть утворюватися додаткові цукри. А вони в процесі приготування нібито могли перетворитися в речовину акриламід, яка пов’язана з ризиком розвитку раку.
Але недавні дослідження в цій сфері довели необґрунтованість таких побоювань. Отже, відповідь на питання, де зберігати картоплю на кухні, вельми очевидна: холодильник є ідеальним місцем для цього.
Але перед тим як покласти овоч туди на зберігання, необхідно переконатися в певних речах, щоб він залишався максимально свіжим.
Через вологу картопля швидше псується, тому краще не мити її до тих пір, поки не зберетеся вжити в їжу.
Експерти стверджують, що волога може призвести до гниття картоплі, тому дуже важливо, щоб вона залишалася сухою. Вони радять витирати бруд сухою ганчіркою безпосередньо перед відправкою овоча на зберігання.
Джерело: УНІАН
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