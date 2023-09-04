Що означають наклейки на бананах – як правильно обирати фрукти

Що означають наклейки на бананах, для чого вони та яку інформацію надають? На що потрібно звернути увагу, купуючи фрукти.

Багато хто помічав маленькі кольорові наліпки на бананах. Однак, не всі знають, яку інформацію вони несуть.

По-перше, наклейки на бананах вказують на країну-виробника, компанію-виробника, а також інформують споживача про те, яким чином було вирощений фрукт.

Найкориснішим, для споживача, напевно, буде з’ясувати, спосіб вирощування банана. Про це вказує 4- чи 5-значний код на наліпці. Саме завдяки йому споживач може з’ясувати, наскільки корисний фрукт, який він купує.

Що означають наклейки на бананах

Якщо на наклейках 4-значний код, який починається цифрами 3 або 4, то це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Тобто, щоб прискорити його ріст та дозрівання застосовували натуральні та мінеральні добрива серед яких і пестициди та інша хімія.

Якщо продукт має 5-значний код, який починається з цифри 9, це означає, що він був вирощений традиційним способом “органічним” без застосування пестицидів і добрив.

Якщо на банані наліпка, на якій 5-значний код, який починається з цифри 8, це означає, що продукт з ГМО, тобто є генетично модифікованим.

Поживна цінність банана

Склад одного банана середнього розміру (близько 100 г) наступний:

Калорії: 89

Вода: 75%

Білок: 1,1 г

Вуглеводи: 22,8 г

Цукор: 12,2 г

Клітковина: 2,6 г

Жир: 0,3 грама

Якщо вам все ще потрібні причини, чому потрібно включити банани до свого раціону, далі наводимо перелік корисних властивостей.

Корисні властивості бананів

На думку дієтологів, хімічний склад бананів настільки гармонійний і збалансований, що складно повторимо як природою, так і в штучних умовах. Регулярне, але в той же час помірне споживання бананів в їжу принесе користь вашому здоров’ю, і ось чому:

завдяки вмісту калію і магнію банани позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, живлять і насичують киснем клітини мозку, приводять у норму водно-сольовий баланс;

за рахунок тих же калію і магнію, активно вживаючи банани, вдається швидше покинути палити; за допомогою цих мікроелементів організм простіше долає так званий “бар’єр залежності”;

завдяки високому вмісту вітамінів групи В і триптофану банани допомагають подолати нервове напруження, зняти стрес, придушити спалах гніву;

1-2 банани на день забезпечать відмінний настрій, оскільки той же триптофан з бананів в організмі людини перетворюються на гормон радості серотонін;

завдяки високому вмісту заліза, банан корисний для утворення гемоглобіну в крові;

клітковина в складі бананів допомагає усунути порушення у функціонуванні в системі шлунково-кишкового тракту; банани рекомендуються в відновлювальному періоді при ураженнях слизової оболонки ротової порожнини і шлунково-кишкового тракту;

зміст в банані натуральних цукрів робить цей фрукт джерелом швидкої енергії, а значить, порція бананів показана при підвищеній втомлюваності і високих фізичних та інтелектуальних навантаженнях;

банани допомагають в лікуванні кашлю;

банани корисні для здоров’я і краси шкіри, нерідко їх м’якоть використовують як основу для поживних масок; м’якоть банана на запалені ділянки шкіри або укуси комах дозволяє зняти свербіж шкіри і роздратування.

Шкода бананів: кому не можна їх їсти

Банани, на жаль, не належать до числа фруктів, абсолютно позбавлених протипоказань. До потенційної шкоди від зловживання бананами можна віднести:

банан виводить рідину з організму, сприяє згущення крові;

підвищення в’язкості крові з подальшим зниженням кровоносних потоків до окремих органів або частин тіла;

вищевказаний факт несприятливий для осіб з варикозним розширенням вен і для чоловіків з проблемами ерекції;

за схожими причинами небажано вживання бананів в їжу хворим з тромбофлебітом, ішемічною хворобою серця і всім іншим, у кого відзначається підвищене згортання крові;

для деяких людей банани можуть стати причиною здуття живота, а тому їх вживання не рекомендується людям з синдромом подразненого кишечника;

не рекомендуються банани і людям з підвищеною масою тіла, вони адже висококалорійні; цей фрукт не стільки потрібно виключити з раціону, скільки вживати його по мінімуму або відповідно до розробленої доктором дієтою;

штучне дозрівання бананів сприяє тому, що певна частина складних вуглеводів (крохмаль і клітковина) конвертуються в вуглеводи з високим глікемічним індексом, а значить, такий банан з корисного для діабетиків перетворюється на шкідливий.

Джерело: ТСН

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