Росіяни посилюють тиск на співробітників ЗАЕС — вимоги РФ

Російські загарбники посилюють тиск на українських співробітників Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє ГУР Міноборони України, передає НСН.

Росіяни посилюють тиск на співробітників ЗАЕС

У повідомленні йдеться, що окупанти наполягають на тому, щоб працівники станції отримали російські паспорти та уклали договори з компанією “Росатом”.

Розвідувальне управління також стверджує, що сотні українських працівників Запорізької АЕС мають оформити російські документи та підписати контракти до 31 грудня 2023 року, як вимагають окупанти.

Психологічний тиск на українських енергетиків та доноси один на одного

Для психологічного тиску російські загарбники вибірково блокують доступ співробітників до робочих місць, скасовуючи їх перепустки, повідомляє Головне управління розвідки.

“Також російські спецслужби прагнуть викликати недовіру між співробітниками, створюючи анонімні Telegram-боти для доносів”, — йдеться у повідомленні.

Невдоволення серед росіян, яких завезли на ЗАЕС

Крім того, серед російських працівників, відправлених на Запорізьку АЕС, спостерігається невдоволення. Замість запланованих двомісячних відряджень Москва вимагає від них залишатися на роботі до пів року і довше, оскільки в Росії важко знайти кваліфікованих фахівців для заміни.

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