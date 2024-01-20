Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на ЗАЕС. Вони встановлені у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею по периметру окупованої Запорізької атомної електростанці

Про це інформує НСН із посиланням на Цензор.НЕТ.

Про замінування ЗАЕС у п’ятницю, 19 січня, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у заяві на сайті організації.

Окупанти знову встановили протипіхотні міни на ЗАЕС – МАГАТЕ

Міни на периферії станції минулого разу були виявлені інспекторами МАГАТЕ у липні 2023 року – вибухівку було закладено у закритій зоні, недоступній для оперативного персоналу АЕС.

“Наявність такої вибухівки на об’єкті суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та посібникам з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції”, – наголосили тоді в агентстві, додавши, що вибух цих мін не повинен вплинути на системи ядерної безпеки АЕС.

У листопаді 2023 року міни було прибрано. Нині вони з’явилися знову. Із чим це пов’язано, не повідомляється.

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