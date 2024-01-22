Про візит Туска в Україну 22 січня стало відомо зранку у понеділок. У статусі прем’єра Польщі Туск відвідав Київ уперше і заявив, що це його дебютний закордонний візит. НСН з посиланням на РБК-Україна розповість головне про цю подію.

Зазначимо, що українська сторона запрошувала польського прем’єра Дональда Туска ще в грудні минулого року. Згодом про свої плани відвідати Київ повідомив і сам новопризначений голова польського уряду. Туск заявив, що хоче обговорити питання блокади кордону з Україною.

І вже сьогодні канцелярія польського прем’єра офіційно повідомила, що Туск у Києві та має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Візит Туска в Україну 22 січня: головне

Зустріч прем’єрів двох країн

Дональд Туск прибув з візитом до Києва вранці і зустрівся зі своїм колегою – Шмигалем. Разом вони вшанували загиблих на війні українців, поклавши квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.

При цьому глава українського уряду зазначив, що вся Україна вдячна партнерам, які стоять поряд з українцями

Заяви Туска

Перебуваючи у Києві, Дональд Туск заявив, що немає нічого важливішого за підтримку України у її відсічі російської агресії. Він назвав питання боротьби з російським агресором “номер один” та підкреслив, що приїхав в Україну також “для польської безпеки”.

Туск також заявив, що хоча є “деякі конфлікти інтересів”, Польща та Україна працюватимуть “у дусі дружби, щоб вирішити будь-які розбіжності якомога швидше”.

Він акцентував, що для нього дуже важливо “сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом”.

“Насправді я в Києві ще й заради польської безпеки. Це не лише питання України. Це питання безпеки для всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію”, – сказав Дональд Туск

Призначення уповноваженого з відновлення України

Дональд Туск під час візиту до Києва повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України.

За його словами, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде призначено депутата Сейму Павела Коваля. Він очолює комітет у закордонних справах.

До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови, – сказав Туск

Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України

Згодом Туск заявив, що Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України.

За словами прем’єра, Польща стала ще одною країною, яка приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

“Польща приєдналася до декларації G7, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України”, – йдеться в дописі канцелярії польського прем’єра у Twitter (Х).

Результати зустрічі Зеленського і Туска

Президент України заявив, що провів з премʼєр-міністром Польщі “дуже продуктивні переговори”. Вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин. Зеленський також повідомив про новий пакет допомоги від польської сторони.

Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України! – написав Зеленський

Відбулася і спільна прес-конференція Зеленського і Туска.

За інформацією польських ЗМІ, Зеленський під час виступу торкнувся ситуації на кордоні Польщею.

Ми розуміємо, що до цього призвело, але маємо пам’ятати, яка загроза стоїть перед нами. Ми говорили про те, що на рівні уряду ми можемо вирішити всі проблеми, – сказав президент

Своєю чергою Туск, коментуючи те, що це був його перший закордонний візит на посаді прем’єр-міністра, сказав, що “Це не могла бути інша столиця, це мав бути Київ”.

Вся Україна бореться за безпеку всього вільного світу. Це не гасло. Це не порожні слова, що тут вирішується доля вільного світу, – сказав своєю чергою голова польського уряду

Туск підкреслив, що в Польщі немає розбіжностей щодо підтримки України.

Ми досягли домовленості з паном президентом про роль Польщі, яка буде всебічно підтримувати швидкий вступ України до Європейського Союзу, – поділився Туск, а також повідомив, що його уряд призначив депутата Павела Коваля уповноваженим з питань відновлення України Найтемніше місце в пеклі зарезервовано для тих, хто прикидається нейтральним під час конфліктів. Сьогодні кожен у вільному світі, хто демонструє однакову позицію до України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в пеклі, – заявив Туск

Голова польського уряду зауважив, що Варшава буде готова виробляти обладнання та матеріали для України.

Будемо разом шукати джерела фінансування. Ми не будемо ухилятися від комерційних принципів, – додав Туск.

Як писали польські ЗМІ, візит польського прем’єра потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Зокрема, між сторонами сталося деяке загострення коли польські перевізники спричинили блокаду кордону з Україною та через заборону на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.

Візит Туска в Україну 22 січня: головне

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