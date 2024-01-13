Візит глави МЗС Франції до Києва – про що говорили з Кулебою, чого вдалося досягти

Сьогодні, 13 січня, відбувся візит глави МЗС Франції до Києва – досягнуто важливих домовленостей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про результат розмови з французьким колегою Стефаном Сежурне, який прибув з візитом до Києва. За його словами, під час зустрічі йшлося про посилення української протиповітряної оборони, кроки на шляху до членства в Європейському Союзі та співпрацю оборонних компаній.

Про це Кулеба заявив на спільній з Сежурне пресконференції в Києві, передає НСН з посиланням на Громадське.

Кулеба відзначив, що новий міністр закордонних справ Франції здійснив свій перший робочий візит саме до української столиці.

«Наскільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України у пріоритетах французької політики», наголосив очільник МЗС України.

Він також зазначив, що візит відбувся попри російський обстріл зранку 13 січня, додавши, що в ракетах, які запускає росія, «неодноразово знаходили чимало компонентів західного виробництва».

«До Франції в цьому питанні, до речі, найменше претензій. Але я хочу скористатися цією можливістю і закликати всі країни G7 і ЄС нарешті почути Україну і вжити рішучих заходів, щоб перекрити поставки в росію товарів, що містять ці компоненти», закликав Кулеба.

Міністр додав, що згідно з останнім звітом Київської школи економіки та групи Єрмака-Макфола, розробки західних компаній становлять 44% усіх електронних компонентів озброєнь росії.

«росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин, щоб потім вмонтувати їх у свої ракети й вбивати українців», підкреслив Кулеба.

За словами глави української дипломатії, під час зустрічі з французьким колегою він обговорив подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба. Також ішлося про постачання дронів.

Крім того, сторони скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО, який має відбутися в липні 2024 року.

Також, за словами Кулеби, обговорили кроки на шляху до членства України до Європейського Союзу, заплановані між січнем та кінцем червня цього року.

«Потрібно започаткувати офіційний скринінг України, ухвалити рішення про затвердження переговорної рамки й дату проведення першої міжурядової конференції та провести її», розповів український міністр.

Ще одна тема обговорень — співпраця оборонних компаній двох країн. Як пояснив Кулеба, ця співпраця включатиме локалізацію в Україні виробництва та спільне виготовлення найбільш необхідного озброєння.

«Ми домовилися працювати над створенням максимально сприятливих умов для взаємодії наших оборонних компаній насамперед у юридичній сфері, щоб вони могли виробляти якомога більше зброї», розповів очільник українського МЗС.

Крім того, Україна та Франція домовилися разом працювати над залученням країн Азії, Африки та Латинської Америки до «Формули миру» президента Володимира Зеленського.

Своєю чергою Сежурне наголосив, що «попри збільшення кількості криз у світі, Україна є і залишатиметься одним із пріоритетів Франції».

«Україна відстоює сьогодні головні й фундаментальні цінності та принципи міжнародного права, цінності безпеки Європи, французів», підкреслив французький міністр.

За його словами, окрім військової сфери, Франція підтримуватиме Україну в освіті, гуманітарному розмінуванні та іншому.

«Ми закликаємо французькі компанії приходити до України та долучатися до тих задач, які стоять перед країною у сфері енергетики, зв’язку та водопостачання», додав Сежурне.

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