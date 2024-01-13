Війна росії проти України є частиною переломного моменту в історії – Байден

Президент США Джо Байден упевнений, що військові протистояння у всьому світі є частиною переломного моменту в історії. Глава американської держави вважає, що до таких протистоянь належить і російсько-українська війна.

Також Байден упевнений, що демократія по всьому світу перебуває під загрозою. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у відповідь на питання щодо зовнішньої політики адміністрації Байдена, передає НСН.

Війна росії проти України є частиною переломного моменту в історії

За його словами, у різних куточках світу демократія перебуває під загрозою. Такої думки у Білому домі дотримуються щодо ситуації на Близькому Сході та війни РФ проти України.

“Президент описує нинішній час, у якому ми живемо, як переломний момент, і він правий. Я маю на увазі, ви подивіться на весь світ, і одна з речей, яка об’єднує їх, – це те, що демократія під загрозою. І це перебуває під загрозою по-різному”, – сказав Кірбі.

Водночас він наголосив, що Байден вірить у зовнішню політику США, яка підтримує союзників та партнерів у всьому світі. Кірбі сказав, що Сполучені Штати не можуть зробити все це поодинці, але додав, що американське лідерство життєво важливе для вирішення проблем.

“Те, що ви побачите цього року – це те, що ви бачили за останні три роки від президента Байдена. Це дуже активна зовнішня політика, побудована на відносинах – покращення відносин, яких ми потребуємо, намагаючись вирішити проблеми на основі співробітництва та на багатосторонній основі”, – зазначив представник Білого дому.

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