Жоден президент США не зможе вивести країну з НАТО: новий закон

Конгрес Сполучених Штатів схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести США з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників. Про це пише The Hill, передає НСН.

Жоден президент США не зможе вивести країну з НАТО

Як пише видання, законопроєкт підкреслює прихильність Конгресу альянсу НАТО, який був “об’єктом гніву” колишнього президента Дональда Трампа під час його перебування на посаді.

Як зазначають у The Hill, за президентства Байдена Альянс натомість набув нового значення, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“НАТО міцно відреагувало на війну Путіна в Україні та зростаючі виклики в усьому світі. Цей закон підтверджує підтримку США цього важливого Альянсу, який є основоположним для нашої національної безпеки. Це також посилає сильний сигнал авторитарним режимам у всьому світі про те, що вільний світ залишається єдиним”, — зазначив один з ініціаторів законопроєкту сенатор Тім Кейн.

Положення увійшло до законопроєкту про оборонну політику, який ухвалила Палата представників Конгресу вчора, 14 грудня. До нього, зокрема, ввійшло положення, згідно з яким президент США повинен отримати рекомендацію та згоду від Сенату або акт від Конгресу, перш ніж вивести країну з НАТО.

Зазначимо, ще у 2016 році в інтерв’ю для Bloomberg Трамп заявляв, що «НАТО застаріле», бо його заснували «багато років тому, коли все було по-іншому». Крім того, в інтерв’ю CNN він казав, що участь США в НАТО «коштує нам занадто багато грошей» і що інші члени альянсу «повинні вкладати більше». Критики експрезидента США припускали, що він відмовиться від зобов’язань США щодо взаємної оборони альянсу або повністю виведе з нього країну, пише Hill.

Тож положення про обов’язкову згоду Конгресу в такому випадку «підтверджує підтримку США цього важливого альянсу, який є основою нашої національної безпеки», каже сенатор Тім Кейн.

Очікують, що законопроєкт про оборонну політику, до якого увійшло це положення, має підписати президент Джо Байден.

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