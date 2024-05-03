Каховське водосховище: страшні прогнози не справдилися

Природі вдалося зберегти своє розмаїття, характерне для даної місцевості. Про рослинність на території, де було Каховське водосховище, розповіла співзасновниця Української природоохоронної групи, доктор біологічних наук Анна Куземко на засіданні в Українського кризового медіацентра після експедиції на Херсонщину.

Про це повідомляють Новини України – НСН.

За словами Куземко, спочатку, після знищення дамби, передбачалось, що територія перетвориться на пустелю з пиловими бурями та хімічними сполуками, які накопичились у мулі протягом 70 років.

Каховське водосховище – дослідження після підриву дамби

Через три тижні після підриву дамби Каховської ГЕС екологи відвідали Національний природний парк «Кам’янська Січ», де розпочали моніторинг і зібрали зразки ґрунту та ґрунтових водоростей. Спочатку ландшафт виглядав марсіанським, але вже тоді було видно, що мул покритий паростками рослин. Спочатку припускали, що це можуть бути верби чи тополі.

Через три місяці територія стала абсолютно зеленою і почав відновлюватись рослинний покрив, домінуючими серед якого були чорніючі верби. У червні налічувалось 11 видів рослин, а в жовтні їх кількість зросла в сім разів. З них близько чверті становили чужорідні види, але побоювання щодо поширення інвазійних видів не підтвердились, зазначила Анна Куземко.

Наразі між екологами з одного боку та енергетиками і економістами з іншого боку триває дискусія з приводу доцільності відбудови греблі. Її вартість становитиме близько $1 млрд. На погляд деяких екологів, краще ці гроші спрямувати на виробництво сонячної та вітрової енергії на Великому Лузі, адже територія та клімат дозволяють це. Так або інакше, природа отримала другий шанс – чи потрібно їй заважати?

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