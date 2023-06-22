Уряд заборонив українцям, які підлягають мобілізації, працювати охоронцями

Починаючи з 21 червня в Україні діє нововведення, яке обмежує право займатися охоронною діяльністю для чоловіків, які підлягають мобілізації.

Тепер займатися такою діяльністю можуть тільки ті особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації.

Ці зміни були внесені в постанову Кабінету міністрів №341 від 18 квітня 2023 року, передає НСН.

Однією з ключових змін стали вимоги до персоналу охоронців, що стосуються документів, які необхідно надавати при отриманні ліцензії на провадження охоронної діяльності.

Внесені зміни набрали чинності з 21 червня 2023 року.

Які нові документи слід додати до заяви

Кабмін повідомляє, що тепер до заяви мають додаватися такі документи:

Документ, що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Копія відповідного документа також повинна бути додана, за винятком осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.Копія військового квитка, контракту або довідки, яка підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Також може надаватися довідка про непридатність особи за станом здоров’я для виконання військової служби.

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