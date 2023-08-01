Іспити на водійські права – що змінилось з 1 серпня

З 1 серпня іспити на водійські права здаються за новими правилами. Що змінилося, а що лишається незмінним.

Про це розповідає НСН з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Міністерство внутрішніх справ з 1 серпня змінило порядок складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та посвідчень водія.

Відтепер упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

Необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, — два роки.

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

“Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликане знизити моральний бар’єр для кандидатів, мінімізувати потенційний корупційний ризик, утвердити орієнтованість на об’єктивну оцінку здібностей кандидата для керування транспортним засобом”, пояснив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Що залишається незмінним

Лише після проходження теоретичного курсу навчання та успішного складання іспиту розпочинається практика за кермом авто. Можна змінювати навчальні заклади: теоретичний курс в одному місті, а потім пройти практичне навчання в іншій автошколі. Так само і щодо сервісних центрів МВС.

Теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат у водії допустив понад дві помилки у відповідях. А практичний – якщо допустив понад три типові помилки, створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації, відмовився виконати вправу іспиту, крім випадків, коли виконання команди може призвести до порушення ПДР.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88.

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