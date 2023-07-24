Нові правила для водіїв у Польщі стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів. Що мають знати українці

З 1 липня на дорогах Польщі діють оновлені правила дорожнього руху. Вони спрямовані на підвищення безпеки людей, збереження вантажів та транспортних засобів. Нові правила для водіїв стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів.

Про це повідомляє Visit Ukraine, інформує НСН.

Нещодавно у Польщі відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, а у зв’язку з цим підвищились й штрафи за відсутність страхування відповідальності перед третіми особами.

Відтепер водії легкових автомобілів, які запізнилися з покупкою поліса, можуть отримати штраф у сумі від 1 440 до 7 200 злотих у залежності від протермінованості полісу. Водії вантажних автомобілів платитимуть ще більше, а саме від 2 160 до 10 800 злотих.

Нові правила для водіїв у Польщі – що варто знати українцям

Також з 1 липня ті водії, які запізнилися з подачею декларації РСС-3, будуть платити підвищені штрафи. РСС-3 – це декларація, за допомогою якої відповідна служба може вирахувати податок по громадянсько-правових угодах.

З липня штрафи за несвоєчасну подачу декларації становитимуть від 360 до 72 000 злотих.

Згідно з законами Польщі, у водіїв, які перевищили встановлену законодавством кількість штрафних балів, вилучають водійське посвідчення.

Наступне нововведення є більш позитивним для водіїв. Раніше списання штрафних балів відбувалося раз на два роки, але тепер ануляція штрафних балів буде відбуватися щороку.

Починаючи з 1 липня на польських дорогах вводиться нове правило щодо обгону вантажними автомобілями категорій N2 та N3 інших автомобілів на автомагістралі.

Відтепер водії автомобілів вище перечислених категорій мають триматися правої смуги руху. Проте виключенням є ситуація, коли вантажний автомобіль наближається до транспортного засобу, який рухається зі швидкістю, що є набагато меншою за встановлену межу швидкості для транспортних засобів категорії N2 та N3.

Також з липня відбудеться скасування оплати за проїзд наступними автомагістралями А2 від Коніна до Стрикува та А4 від Вроцлава до Глівіце. У вихідні дні буде скасована оплата за проїзд автомагістраллю А1 Торунь – Гданськ. Зазначається, що у будні дні проїзд цією дорогою коштує 29,90 злотих.

Страхування авто – обов’язковий елемент для в’їзду до багатьох країн світу на власному авто. Зокрема, поліс Зелена карта необхідний для виїзду з України в країни Європи. Зелена карта має певний ряд переваг, зокрема захищає водіїв від непередбачуваних ситуацій та витрат під час поїздки.

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