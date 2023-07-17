Штрафи для роботодавців в Україні зростуть – за які порушення суворо каратимуть

На засіданні Верховної Ради 14 липня було ухвалено в цілому законопроєкт №7629, яким збільшили штрафи для роботодавців. Коли зміни наберуть чинності, доведеться платити нові суми за порушення колективного договору

Про це йдеться на офіційному сайті ВР, повідомляє НСН.

Загалом у Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за такі дії:

ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни, доповнення колективного договору;

порушення і невиконання колективної угоди;

ненадання інформації, що необхідна для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням договорів.

Штрафи для роботодавців в Україні зростуть

Для роботодавців підвищили розміри кількох штрафів, а саме:

за ухилення від колективних переговорів – від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-850 грн), у попередній редакції було від 3 до 10 НМДГ;

за ненадання інформації – від 5 до 10 НМДГ (85-170 грн), наразі чинний штраф у розмірі від 1 до 5 НМДГ.

Також закон передбачав, що особи, які представляють роботодавця чи профспілку, та з вини яких вчинено порушення, теж платитимуть санкцію у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) — 850-1 700 грн. Але ухвалені зміни запропонували не накладати штрафи, якщо кількість працівників у роботодавця, чиї інтереси представляють, не перевищує 25 осіб.

Закон набере чинності через шість місяців після скасування чи припинення воєнного стану.

Покарання за зарплату “в конвертах”

Деякі недобросовісні роботодавці можуть вдаватися до хитрощів із працевлаштуванням співробітників, аби не платити податки чи зменшити їх розмір. Для цього вони умисно не беруть на роботу офіційно чи реєструють занижені зарплати, а різницю компенсують “в конвертах”.

За це підприємцям загрожують чималі штрафи. Розмір – до 200 тисяч гривень. Зауважимо, ця сума перевищує мінімальну оплату праці однієї людини та податки за два роки. Тож роботодавцям невигідно вдаватися до махінацій із зарплатами, інакше в результаті можна сильно постраждати фінансово.

Державна податкова служба періодично відстежує подібні випадки та займається активним контролем на ринку праці, здійснюючи перевірки бізнесу та реагуючи на прецеденти.

Підприємців закликали допомагати створювати справедливі умови для всіх співробітників і забезпечувати стабільність економіки України.

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