Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку з Дніпра, яка під час онлайн-уроку використовувала російську мову.

Як передає НСН, інформацію про це підтвердив сам Кремінь у коментарі «Радіо Свободі».

За його словами, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення: вчителька математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Штраф становить 3 400 гривень, який вона вже сплатила.

«Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону. Я як Уповноважений із захисту державної мови завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав», сказав Тарас Кремінь.

Що передувало

У квітні цього року у Дніпрі стався конфлікт на мовному підґрунті зі вчителькою математики, яка, за словами мами однієї учениці, проводячи урок онлайн, користувалася недержавною мовою.

Мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату.

Мати поскаржилася директору школи й у кілька інстанцій. Каже, що перевірки й виховні заходи в школі провели формально.

Водночас в адміністрації закладу зазначили, що ситуацію з’ясували, факт цькування дитини не підтвердився. Разом з тим, директорка школи й вчителька отримали догани за недотримання мовного законодавства.

Ще новини України: Які міста та села варто перейменувати в Україні