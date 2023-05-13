У Дніпрі мовний скандал в школі: маму і її дочку почали цькувати після зауваження вчительці – що відомо

У Дніпрі в школі №126 спалахнув скандал. Мама учениці 6-го класу зробила зауваження вчительці через те, що та спілкувалася російською мовою під час уроку. Після цього 12-річну дитину, за словами жінки, почали цькувати та писати погрози в месенджері.

Саму маму, за її словами, видалили з батьківського чату. Жінка каже, що у школі намагаються приховати інцидент. Утім, в адміністрації закладу стверджують, що в усьому розібралися. А поліція факт булінгу не виявила.

Про деталі мовного скандалу у Дніпрі розповідає ТСН, передає НСН.

Вчителька почала урок російською мовою

Олена Юхимчук спершу розповіла про інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі. Жінка написала, що під час онлайн уроку дитини не витримала та звернулася до вчительки.

“Знову вчителька, наша класна керівниця, починає урок математики російською. Учень з класу двічі звертається до неї українською, і двічі вона відповідає російською. Потім переходить на українську, потім знову на російську. Так триває декілька хвилин — і мої нерви здають”, пояснила мама учениці.

Далі жінка каже, що увімкнула звук, представилася та нагадала вчительці, що згідно з законодавством, освітній процес в Україні відбувається державною мовою, а не мовою ворога.

“На ці слова вчителька обурюється і видає такі слова: “Це моя рідна мова, і урок я ще не почала, і ви взагалі не маєте права приєднуватися до уроку”. І вимикає нас від конференції”, стверджує Юхимчук.

Одразу після цього, за словами жінки, вчителька заявила батькам, що відмовляється від їхнього класу. Дитину ж почали цькувати та писати їй погрози у класному чаті.

“Хто за те, щоб почати телефонувати Євдокії, і пока вона нам не відповість, не припиняти їй телефонувати. Просто брати і телефонувати цій су**, поки вона не зателефонує і вчителеві не скаже вибачення”, “Якщо ти хотіла цим вигнати нашу улюблену вчительку, то ти це зробила! Але цим дала право дати тобі по ***лу, щоб не втикала більше”, йдеться на скриншотах з дитячого листування.

Мама розповіла ТСН.ua, що її також взялися цькувати батьки. В батьківському чаті вони стали на захист вчительки та запропонували написати колективну скаргу, щоб перевести дівчинку до іншого класу. Згодом, за словами Юхимчук, її видалили з групи.

“Якщо це ваше рішення — думка однієї людини (не зовсім при розумі) не повинна вирішувати долю всіх дітей класу. Якщо є можливість, залишайтеся з нами. Будемо разом боротися з внутрішніми ворогами”, звернулася одна з матусь до вчительки в батьківському чаті.

Мама дівчинки додала ТСН.ua, що її не покликали на батьківські збори після конфлікту, а дитину — на виховну годину разом з усім класом. Жінка повідомила про цей факт директорці школи, а також звернулася із заявами до мовного омбудсмена і поліції.

Що кажуть у школі

Директорка школи Наталія Пешехонова прокоментувала ТСН.ua, що такий інцидент дійсно стався 13 квітня. За її словами, під час уроку їй надійшло повідомлення від мами учениці 6-го класу про те, що вчителька на початку уроку відповідала дітям російською мовою.

Директорка стверджує, що пообіцяла мамі обов’язково розібратися в ситуації, коли в неї закінчаться уроки, однак та не дочекалася реакції та виклала допис у соціальній мережі. Вчительку того ж дня викликали, щоб вона пояснила, що сталося на уроці.

“На початку уроку я вводила дітей. Один хлопчик мене спитав: “Скажите, пожалуйста, как мне делать тесты?” Я машинально, не задумуючись, відповіла: “Я вам все расскажу на уроке”. І далі: “Урок починається, діти”, процитувала ТСН.ua відповідь вчительки директорка.

Пешехонова підтвердила, що вчителька дійсно вимкнула дитину з конференції, бо “мама заважала вести урок”. Через кілька хвилин ученицю підключили назад до онлайн уроку, стверджує директорка. Пешехонова зазначила ТСН.ua, що далі вчителька спілкувалася з учнями виключно українською мовою.

За словами директорки, того ж дня класна керівниця на емоціях написала батькам, що “не хоче працювати, коли її ображають”. Діти зі свого боку почали писати “всілякі гадості” дівчинці, розповіла вона ТСН.ua.

Директорка стверджує, що в школі на конфлікт відразу відреагували. За її словами, того ж дня вона викликала офіцера поліції, який провів бесіду з мамою учня, який писав погрози дівчинці. Згодом у школі провели засідання педагогічної ради, створили комісію з розслідування булінгу. Вчительці оголосили догану.

Заступниця директорки Юлія Грішина провела в класі батьківські збори, а з дітьми — виховну годину за участі психолога.

“Ви ж розумієте, батьківські чати — це особиста справа батьків, це не офіційна шкільна. Щоб запросити батьків, я викликала голову батьківського комітету, повідомила, дала посилання на зум. Сказала, що такого числа о такій годині буде проведено. Передайте, будь ласка, батькам. Потім, коли мами не було на батьківських зборах, я поставила голові батьківського комітету класу запитання, чи ви попереджали Олену Юхимчук, де вона була. Мені було сказано, що вона видалилася з батьківського чату”, відповіла ТСН.ua Грішина.

Вона додала, що школа не має розбиратися у стосунках батьків, а займатися дітьми. Щодо виховної години, де була відсутня учениця, заступниця директорки каже, що попереджала батьків та просила учнів передати інформацію одне одному.

Булінгу не виявили, але директорці оголосили догану

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради повідомили ТСН.ua, що провели моніторинг дотримання вимог мовного законодавства в освітньому процесі у школі №126. За підсумками директорці оголосили догану.

“За інформацією директора в закладі у триденний термін після отримання заяви про булінг проведено засідання комісії з розгляду випадку булінгу із залученням представників ювенальної превенції. За результатами роботи комісії складено протокол, де зазначено, що ситуація, яка виникла між учасниками освітнього процесу, кваліфікована як конфлікт”, зазначили ТСН.ua.

Відповідно до листа відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, факт булінгу не підтвердився у зв’язку з тим, що випадок не мав систематичного характеру, відповіли ТСН.ua у департаменті гумполітики.

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