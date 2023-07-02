Які міста та села варто перейменувати в Україні, щоб позбутися радянської та російської «спадщини».

Цього тижня Нацкомісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати 1,4 тисячі населених пунктів України. У мережі відразу спалахнули суперечки, передає НСН.

Які міста та села варто перейменувати

Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі “Сніданку з 1+1” заявив: не всі запропоновані назви варто змінювати. При цьому розповів, які міста та села нашої держави все ж мали б отримати іншу назву.

Так, Авраменко вважає, що в Україні варто перейменувати саме ті назви, які є не українськими і нагадують про діяння Росії протягом століть або діяння Радянського Союзу.

Наприклад, у нас є Южноукраїнськ або Южне. Або райони, які позалишалися з такими назвами. Чому в Україні місто назване російською мовою? наголосив мовознавець.

Він акцентував: українці побачили, як Росія ставилася до України протягом століть: застосовувала репресії проти мови та культури, не кажучи про голодомори і геноциди. І це позначилося на топоніміці – в назвах населених пунктів.

Тут завелика честь називати українські міста не українською мовою. Хоча руйнувати звички дуже важко. Але якщо населений пункт має справді радянську назву, то залишати її не варто, бо Росія зараз хоче відновити імперію, вважає Авраменко.

Він також нагадав: українці вже звикли до назви Горішні Плавні, попри обурення та несприйняття її на початку.

Дуже красива, поетична назва. Горішні – це верхні. Повернули, хоча стільки було галасу, згадайте. А зараз сприймається назва прекрасно і забули той “Комсомольськ”, резюмував мовознавець.

Наприклад на Нікопольщині серед тих населених пунктів, яким необхідно запропонувати нову назву, – Менделєєвка, Новий Мир, Охотниче, Першотравневе, Приют, Чкалове, Шолохове.

А серед тих, яким необхідно обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву – Червоний Яр і Червоногригорівка.

Перейменувати пропонують 1400 міст і сіл в Україні

Нацкомісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати Запоріжжя, Бровари Київської області та ще 1400 міст та сіл задля виконання закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Чимало українців уже висловилися негативно щодо перейменування Запоріжжя.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі заявив: перейменувати населений пункт можна тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують таке рішення.

За його словами, Бровари справді варто перейменувати – на Броварі. Натомість Запоріжжя, зазначив мовознавець, – історично давня українська назва.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий гостро відреагував на пропозицію Нацкомісії зі стандартів державної мови перейменувати Запоріжжя. І заявив, що це рішення треба скасувати.

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