У Харкові таксист заперечував існування України: «Нема такої країни» (відео)

У Харкові спалахнув мовний скандал між 24-річною пасажиркою та 50-річним таксистом сервісу Bolt через російську музику, передає НСН.

Дівчина попросила водія вимкнути трек російського виконавця, а у відповідь почула виправдання про музику, яка нібито має бути поза політикою.

На прохання пасажирки водій автівки вимкнув музику, але почав розмову, в який заявив про те, що держави Україна нібито не існує. Харків’янка поділилася цією історією.

«Я замовила в Харкові таксі, сіла в машину і почула, шо у водія грає російська музика (уточнення, музика російського виконавця). У відповідь на моє прохання вимкнути водій вимкнув, але почав розмову про те, чи мені це так принципово, що музика може і повинна бути “внє палітікі”, шо Харків — російськомовне місто, він все життя розмовляв російською і продовжить, бо “мне так удобно”. Казав, шо Україна – це країна 404, що такої країни вже не існує, бо її всю вже обікрали, щоб я їхала зі своєю “задроченою мовою на западенщину” і як його задовбала ця “дурна істерія з патріотизмом», процитувала харків’янка таксиста.

Під час розмови водій розповів, що йому 50 років, все життя він прожив у Харкові та має двох дітей.

Дівчина намагалася йому пояснити, що російські виконавці, музику яких слухав водій, продовжують сплачувати податки до державного бюджету РФ. А згодом на ці кошти Кремль має можливість виробляти нове озброєння, атакувати ракетами та дронами Україну.

Зрештою дівчина попросила водія висадити її та сказала, що поїде в іншому таксі, на що водій погодився.

Як пише Newsroom, у сервісі Bolt вже заявили, що відсторонили водія від користування сервісом назавжди. В компанії назвали його поведінку «неприпустимою» й повідомили, що регулярно нагадують водіям про утримання від прослуховування російської музики.

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