У Харкові юна сепаратистка прославляла росію і «ХНР» та розклеювала пропагандистські листівки

У Харкові юна сепаратистка публікувала в соцмережах дописи про «нациків», записувала відео під російські пісні та розклеювала постери «за Харківську народну республіку».

Її розшукали правоохоронці і разом з матір’ю викликали до поліції для надання пояснень.

Про це НСН повідомляє з посиланням на слідчого відділу ГУ НП в Харківській області Сергія Болвінова.

У мережі поширилися фото і відео із соцмереж 14-річної школярки, де та показує середній палець волонтерському намету «Все для перемоги» у синьо-жовтих кольорах, який встановлений у центрі Харкова.

Також на відео дівчина показала, як на барикадах у центрі міста висить саморобний малюнок із певним прапором.

«Ось що ми зробили. Заклеїли, короче, напис нациків та написали “за Харківську народну республіку” — “ХНР” […] Мені здається дуже гарно і непомітно. Бо, якби було помітно, тоді так…Поки що так не можна робити. Тому що нацики всілякі», каже дівчина на відео.

У поліції розповіли, що працівники відділу кримінальної поліції спільно зі співробітниками сектору ювенальної превенції розшукали 14-річну ліцеїстку з Харкова. Її разом із матір’ю запросили для надання пояснень. Установлюються мотиви вчинків дівчини.

Як зазначили в поліції Харківщини, матір дівчини під час допиту стверджувала, що донька раніше висловлювала лише позицію «за мир». А про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Відео, зняте донькою, вона побачила нібито лише після повідомлення класного керівника.

Сергій Болвінов також розповів, що під час обшуку у школярки знайшли російські прапори, лозунги на підтримку царя та царської росії, радянську символіку.

«Усе це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі. Очевидно, що країною-агресоркою вона захоплюється серйозно. А такі потужні антиукраїнські настрої наврядчи могли залишитися непоміченими з боку матері», пише Болвінов.

Він зазначив, що дівчина вже достатньо доросла, щоби розуміти, що саме вона зробила. І хоч за законом притягти її до кримінальної відповідальності не можна, «мати обов’язково буде покарана».

«Як би не відхрещувалися дорослі, цей випадок — не безневинна дитяча витівка. Це свідомий антидержавний виступ та робота на користь ворога», зазначив Болвінов.

Слідчі вийшли також на керівництво школи, в якій навчається пропагандистка.

«Встановлено й коло спілкування дівчини. Виявилося, що такі пропагандистські та в цілому нездорові настрої дитина демонструє вже давно. Директор школи повідомив, що ця учениця вже записувала на відео та викладала в інтернет такі співи як «слава русскому роду». Втім підтримки серед однолітків вона не отримала – від однокласників отримала лише лайливі коментарі. Ані вчителям, ані адміністрації школи впоратися з пропагандисткою не вдалося», пише поліцейський.

Щодо самої школярки будуть застосовані заходи виховного характеру згідно з вимогами Кримінального кодексу України, зазначили в поліції.

Подругу школярки, яка також фігурувала на відео, теж знайшли. Її батьків опитали, вони також притягуються до відповідальності за невиконання своїх обовʼязків.

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