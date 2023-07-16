З 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, є винятки коли переселенці отримають виплати ВПО і в разі перебування за кордоном

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики, інформує НСН.

Винятки для ВПО: відрядження, лікування, догляд за хворою дитиною

Нагадаємо, що кошти не виплачуватимуть у разі перебування людини зі статусом ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль. Проте з цього правила є винятки.

Відтепер до періоду перебування за кордоном не включатимуть:

дні службового відрядження;

оздоровлення дітей;

стажування;

лікування;

реабілітація.

Усі ці випадки повинні підтверджуватися відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони.

Виплати ВПО – у яких випадках виплачуватимуть допомогу і для переселенців за кордоном

Окрім цього, не включатимуть дні перебування за кордоном у зв’язку зі:

смертю членів сім’ї особи та її родичів;

доглядом за хворою дитиною віком до 18 років;

перебуванням у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, через що особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.

Факт знаходження громадянина за кордоном перевіряється Міністерством фінансів спільно з Держприкордонслужбою, через інформацію, яка міститься в державних реєстрах.

Виплати ВПО продовжили до кінця січня 2024 року

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

для інших осіб — 2 тис грн.

Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

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