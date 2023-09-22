Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук пояснила, куди звертатися, якщо ви не згодні з рішенням, яким вас позбавили виплат ВПО.

Як передає НСН про це Верещук сказала в ефірі телемарафону 22 вересня.

Вона пояснила, що в такому разі потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції.

Відповідаючи на питання, чи були випадки, коли люди зверталися, бо були незгодні з рішенням позбавити їх виплат для переселенців, Верещук розповіла, що таке неодноразово відбувалося.

“Так, були (такі випадки – ред.). І люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням – звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15-48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі”, пояснила міністерка.

Зміни щодо виплат ВПО

З 1 вересня в Україні набули чинності нові правила нарахування грошової допомоги для внутрішньо-переміщених осіб. Враховуватиметься майновий стан переселенців.

Виплат позбавлять громадян, які:

придбали новий автомобіль (з року випуску минуло менше ніж 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

У разі ухвалення соцслужбами рішення про припинення виплат про це повідомлять додатково. Рішення можна оскаржити, надавши необхідні документи.

Решта категорій переселенців продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня 2024. Нагадаємо, терміни виплат були автоматично продовжені 1 серпня на півроку. Після цього періоду виплати знову переглянуть.

Перевірки переселенців. Що робити, щоб не втратити виплати

Нагадуємо, у серпні почалися перевірки фактичного місця перебування внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання від держави. Але не всі переселенці змогли її пройти, тому їх можуть позбавити грошової підтримки.

У Мінреінтеграції зазначають, що про таку перевірку мають повідомляти за 2 дні. Вона може проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи.

Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН. По всім питанням телефонуйте на гарячу лінію Нацсоцслужби за номером: (044) 289-87-89.

Раніше Ірина Верещук заявляла, що в Україні планують збільшити суму грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

“Оптимізується процес виплат на предмет того, якщо в людини заробітна плата 50 тисяч гривень й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2 000 гривень від держави їй не так треба, як багатодітній сім’ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2 000 гривень – це дуже мало”, зазначила вона.

Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців. Її новий розмір поки що невідомий. Точніше можна буде говорити після затвердження бюджету на 2024 рік.

Ще новини України: Чи припинять виплати переселенцям, якщо не пройти ідентифікацію у банку