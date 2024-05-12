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Масований удар по Бєлгороду і атака трьох об’єктів промисловості РФ – що відомо (фото, відео)

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Журналіст
Масований удар по Бєлгороду і атака трьох об’єктів промисловості – що відомо (фото, відео)

11 травня стався масований удар по Бєлгороду. А вночі дрони атакували в Росії три об’єкти промисловості. Серед них – черговий НПЗ, нафтобаза, а також металургійний комбінат.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на місцеві телеграм-канали, а також на українські ЗМІ, які спілкувалися з джерелами у ГУР.

Цієї ночі дрони атакували Волгоградський нафтопереробний завод на території рф. Крім того, була атакована нафтобаза «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За інформацією джерел у спецслужбі, операція спланована та реалізована Головним управлінням розвідки.

Військові цілі уражено, – запевняють у ГУР

На росії, як завжди, кажуть, що всі дрони знищено або перехоплено.

За ніч знищено та перехоплено шість БПЛА над Брянською, Волгоградською та Липецькою областями, – повідомляють у міноборони країни-агресорки

Але відео, зокрема, з Волгоградського НПЗ говорить зовсім про інше. Тут після удару безпілотника спалахнула пожежа.

Також уночі засоби російської ППО нібито знищили дві ОТР «Точка-У» над територією Бєлгородської області. Про це також повідомили у Міноборони РФ.

Масований удар по Бєлгороду 11 травня

Бєлгород продовжує відчувати на собі війну, розв’язану росією проти України.

Тут 11 травня одна загибла особа, 29 постраждалих і багато руйнувань внаслідок обстрілів.

За даними губернатора Гладкова, загалом у Бєлгороді від прямого влучення пошкоджено 4 покрівлі у багатоквартирних житлових будинках. Всього різні пошкодження отримали 49 квартир у 22 багатоквартирних будинках та 4 комерційних об’єкти.

Також вилетіли шибки у міській лікарні №2, дитячій обласній клінічній лікарні, Центрі художньої гімнастики, спортивної акробатики та стрибків на батуті «Блакит» та середній школі №41.

Крім того, від прямого влучення снарядів спалахнули шість автомобілів.

Фото і відео наслідків обстрілів Бєлгорода

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

Масований удар по Бєлгороду

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