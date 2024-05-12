Масований удар по Бєлгороду і атака трьох об’єктів промисловості РФ – що відомо (фото, відео)

11 травня стався масований удар по Бєлгороду. А вночі дрони атакували в Росії три об’єкти промисловості. Серед них – черговий НПЗ, нафтобаза, а також металургійний комбінат.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на місцеві телеграм-канали, а також на українські ЗМІ, які спілкувалися з джерелами у ГУР.

Цієї ночі дрони атакували Волгоградський нафтопереробний завод на території рф. Крім того, була атакована нафтобаза «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За інформацією джерел у спецслужбі, операція спланована та реалізована Головним управлінням розвідки.

Військові цілі уражено, – запевняють у ГУР

На росії, як завжди, кажуть, що всі дрони знищено або перехоплено.

За ніч знищено та перехоплено шість БПЛА над Брянською, Волгоградською та Липецькою областями, – повідомляють у міноборони країни-агресорки

Але відео, зокрема, з Волгоградського НПЗ говорить зовсім про інше. Тут після удару безпілотника спалахнула пожежа.

Також уночі засоби російської ППО нібито знищили дві ОТР «Точка-У» над територією Бєлгородської області. Про це також повідомили у Міноборони РФ.

Масований удар по Бєлгороду 11 травня

Бєлгород продовжує відчувати на собі війну, розв’язану росією проти України.

Тут 11 травня одна загибла особа, 29 постраждалих і багато руйнувань внаслідок обстрілів.

За даними губернатора Гладкова, загалом у Бєлгороді від прямого влучення пошкоджено 4 покрівлі у багатоквартирних житлових будинках. Всього різні пошкодження отримали 49 квартир у 22 багатоквартирних будинках та 4 комерційних об’єкти.

Також вилетіли шибки у міській лікарні №2, дитячій обласній клінічній лікарні, Центрі художньої гімнастики, спортивної акробатики та стрибків на батуті «Блакит» та середній школі №41.

Крім того, від прямого влучення снарядів спалахнули шість автомобілів.

Фото і відео наслідків обстрілів Бєлгорода

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