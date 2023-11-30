Витрати на війну скільки тратить Україна, а скільки Росія

Витрати на війну: скільки грошей витрачає Україна разом із союзниками і скільки тратить країна-окупант.

Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон “Про державний бюджет України на 2024 рік”.

Днем раніше федеральний бюджет РФ на наступний рік затвердив російський диктатор Путін.

Видання Цензор.Нет порівняло, скільки Україна разом із союзниками та країна-окупант витрачають на війну, і які видатки планують у наступному році, передає НСН.

Для порівняння було взято видатки держбюджету України за функціями “оборона” та “громадський порядок, безпека та судова влада”, і федерального бюджету РФ – “национальная оборона” та “национальная безопасность и правоохранительная деятельность”. В обох випадках до класифікації видатків за напрямком “безпека” входить фінансування спецслужб, а також підрозділів Нацгвардії України та Росгвардії, які беруть безпосередню участь у бойових діях; служби порятунку, судової влади та прокуратури, хоча і меншою мірою, але також залучені до ліквідації наслідків російської агресії. Пов’язані з війною видатки також передбачені за іншими напрямками, зокрема через фінансування науки та промисловості.

Видатки обох країн за об’єднаним напрямком “оборона та безпека” перераховані в долари США за офіційним середньорічним курсом, а заплановані видатки на 2023-2024 роки – за прогнозним курсом міністерств фінансів. Заплановані на військову допомогу Україні видатки інших країн перераховані в долари США за поточним курсом.

“Назад в СРСР”: Росія збільшить видатки на армію до рекорду з часів Союзу

“Все необходимое для фронта”, – таким назвав основний пріоритет бюджету РФ на наступний рік російський міністр фінансів Антон Сілуанов. Федеральний бюджет наступного року передбачає рекордне у новітній історії Росії зростання доходів та видатків – до 35,06 трильйона та 36,66 трлн рублів відповідно ($389,2 і $406,9 млрд). Це на 22% і 16% більше, ніж передбачено бюджетом на 2023 рік, а у порівнянні з 2019 роком видатки російського бюджету зростуть вдвічі.

Втім, на ризики для запланованих надходжень російського бюджету вказувала Рахункова палата РФ, попереджаючи про можливе падіння цін на нафту. Більш прямолінійним був російський олігарх Олег Дерипаска, описавши ймовірну ситуацію із бюджетними доходами наступного року фразою “удар попы об лед”.

Рекордне зростання бюджету РФ зумовлене безпрецедентним нарощуванням “оборонних” видатків, які вперше в новітній російській історії випередили “соціалку”. На “оборону” наступного року російська влада планує спрямувати 10,8 трлн рублів (майже $120 млрд) або понад 29% від усіх витрат. Це найбільша частка в новітній історії Росії.

Третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті на 1990 рік на “військові цілі” було передбачено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4%.

Порівняно з планом на 2023 рік, “оборонні” витрати збільшаться на 68%, а порівняно із 2022 роком – у 2,3 раза. При цьому більшість з них засекречена – за окремими статтями розписано видатки менш ніж на 3 трлн рублів.

Крім того, до 3,4 трлн рублів (понад $37 млрд) зросте фінансування напрямку “національна безпека”. Таким чином, сумарно на “оборону і безпеку” російська влада планує витратити наступного року майже 40% бюджету.

* за оцінками російських ЗМІ, дані про структуру видатків бюджету РФ у 2022 році засекречені

** заплановані видатки на увесь 2023 рік станом на 1 вересня

Крім власних ресурсів, Росія отримує військову допомогу від Ірану та КНДР, зриває виконання укладених контрактів на експорт зброї та намагається викупити вже продані іншим країнам дефіцитні комплектуючі до військової техніки. Проте умови цих домовленостей невідомі.

Україна витрачає на оборону все, партнери обіцяють допомагати

“Максимум, на який спроможна наша економіка”, – пояснював заплановані на 2024 рік видатки на оборону міністр фінансів України Сергій Марченко. Водночас він визнавав, що бюджетні запити для потреб сектору безпеки і оборони в 8-10 разів більші.

У держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень ($41,6 млрд). Ця сума обмежена власними надходженнями держбюджету і запозиченнями на внутрішньому ринку, адже використовувати для фінансування сил оборони кошти від міжнародних партнерів Україна не може. Вони йдуть на фінансування соцвиплат та більшості інших видатків, що забезпечують функціонування держави.

Таким чином, заплановані на наступний рік видатки за цим напрямком наразі менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону цьогоріч впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому цілком імовірно, що і в наступному році їх теж доведеться збільшувати.

При цьому Україна переважну частину видатків держбюджету на оборону витрачає на виплати захисникам. Зокрема, понад 74% передбачених для Міноборони на 2024 рік коштів будуть спрямовані на утримання військовослужбовців. Втім, якщо Росія в умовах міжнародної ізоляції змушена покладатися переважно на запаси озброєнь та власний ВПК, то левову частину зброї та боєприпасів, а також іншої військової допомоги Україні зобов’язалися надавати міжнародні партнери. Передусім, це – США, країни Євросоюзу та Велика Британія.

Однак, на жаль, обсяги поставок зброї від партнерів зменшуються, а та зброя, яка надходить, надходить із запізненням.

Основним міжнародним майданчиком для координації військової допомоги є Контактна група з питань оборони України (UDSG, відома як “Рамштайн”), до якої приєдналися близько 50 країн світу.

За оцінками міністра оборони США Ллойда Остіна, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на кінець листопада 2023 року вони зобов’язалися надати Україні військової допомоги на понад $80 мільярдів.

США оцінюють свою безпекову допомогу для України у $44,2 млрд, ще $36 млрд виділили решта союзників.

Оскільки значних пакетів військової допомоги від партнерів до кінця поточного року не очікується, то сумарні видатки України та союзників на оборону від російської агресії у 2022-2023 роках можна оцінити орієнтовно у $180,7 млрд.

Водночас обсяги фінансування оборонної допомоги на 2024 рік найбільшими партнерами – США, ЄС, Німеччиною та Великою Британією – досі не затверджені. Озвучені офіційними посадовцями суми передбачають виділення на ці цілі близько $66 мільярдів наступного року.

* орієнтовне значення на основі озвучених офіційними особами, але не затверджених сум

Яку оборонну допомогу обіцяють союзники на наступний рік?

США надають військову допомогу за двома основними напрямками:

у вигляді зброї, боєприпасів та обладнання з власних запасів, які передаються негайно;

через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає фінансування витрат на закупівлю озброєння у американських виробників, а також на навчання українських військовослужбовців, матеріально-технічну підтримку та надання іншої допомоги.

За підрахунками Дослідницької служби Конгресу США, в рамках 51 пакету допомоги із запасів американської армії Україна отримала озброєння загальною вартістю $25,31 млрд. Фінансування ініціативи USAI на 2022 та 2023 бюджетні роки передбачене в обсязі $6,2 млрд та $12,3 млрд відповідно.

Втім 51-й пакет військової допомоги від США на $100 млн, про який оголосили 20 листопада, став найменшим за обсягом за останні роки. Це пов’язано із вичерпанням коштів для України на бюджетний рік, який завершився у США наприкінці вересня.

Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд – на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.

Країни Євросоюзу також мають два основних напрямки військової допомоги Україні:

через Європейський фонд миру (European Peace Facility), який фінансується зі спільного бюджету і використовується для виплати компенсацій окремим країнам за передану Україні зброю;

через бюджети окремих країн ЄС.

За даними Міноборони України станом на 15 листопада, загальний обсяг військової допомоги Україні від країн ЄС з початку повномасштабної російської агресії оцінюється орієнтовно у 27 млрд євро, з них у рамках Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF) – 5,6 млрд євро.

Однак фінансування військової допомоги через Європейський фонд миру стикається з труднощами. Наприкінці жовтня країни Євросоюзу знову не змогли затвердили виділення восьмого траншу військової допомоги на 500 мільйонів євро через позицію Угорщини, яка блокує виділення цих коштів ще з травня.

Влада Угорщини також обіцяє заблокувати пропозицію Єврокомісії про виділення додаткових 20 мільярдів євро для EPF на наступних чотири роки (по 5 млрд євро на рік). На саміті лідерів ЄС у грудні до неї може приєднатися Словаччина, новий уряд якої також виступає проти фінансування оборонної допомоги для України.

Фінансування військової допомоги від більшості окремих європейських країн-найбільших донорів на наступний рік також досі не затверджене.

Німеччина збільшила фінансування Ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України з 2 мільярда євро у 2022 році до 5,4 млрд євро на 2023 рік. У 2024 році німецький уряд планував збільшити ці видатки до 8 мільярдів євро ($8,8 млрд), але наразі ці плани опинилися під загрозою через внутрішьополітичну дискусію щодо дефіциту держбюджету.

Ще понад 2 мільярди євро ($2,2 млрд) на військову допомогу Україні на 2024 рік запланував виділити уряд Нідерландів, однак на парламентських виборах у країні перемогла партія, яка критикує ці видатки.

Також досі невідомі обсяги військової допомоги на 2024 рік від Великої Британії. Від початку повномасштабного вторгнення ця країна виділила Україні безпекової допомоги на 4,6 млрд фунтів ($5,9 млрд за поточним курсом). Однак міністр фінансів Джеремі Хант не озвучив планів щодо подальшого фінансування цього напрямку, представляючи минулого тижня основні розрахунки бюджету країни на наступний рік.

Водночас стабільніша ситуація у низки країн, які затвердили багаторічні програми фінансування оборонної допомоги Україні. Зокрема, Данія збільшить фінансування розрахованого на 2023-2027 роки фонду, з якого ця країна надає оборонну допомогу Україні, на $3,9 млрд – до $8,9 млрд. А Норвегія в рамках довгострокової програми допомоги Україні виділить на військову допомогу наступного року близько $700 млн.

Канада виділить близько $1 мільярда на військову допомогу Україні у 2023-2026 роках.

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