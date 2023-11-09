Парламент схвалив держбюджет на 2024 рік. Яким він буде?

Верховна Рада України затвердила держбюджет на 2024 рік. Законопроєкт №10000 схвалили 276 парламентарів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає НСН.

Зазначимо, що проєкт держбюджету на 2024 рік Кабінет Міністрів затвердив 15 вересня, після чого подав його до парламенту. Відтак 19 жовтня Рада схвалила держбюджет у першому читанні.

Що змінили до другого читання?

Голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що до другого читання проєкт бюджету на наступний рік зазнав мінімальних змін.

Так, план по доходам збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Загалом доходи державного бюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки 3,35 трлн грн.

Основною статтею видатків є оборона – для забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% видатків або 1,69 трлн грн .

Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:

43 млрд грн на виробництво БПЛА;

43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї.

“Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП”, підкреслила Підласа.

Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн), розміщення ОВДП (525,9 млрд грн) та надходжень від приватизації (4 млрд грн).

На соціальний захист буде спрямовано майже 470 млрд грн. На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж в минулому році – майже 15 млрд грн, з них 1 млрд грн – на протезування воїнів.

Видатки на медицину та освіту становитимуть 201 млрд грн та 69 млрд грн відповідно.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк розповів, що після першого читання:

доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн — вони становлять 1,768 трлн грн;

видатки майже залишилися такими ж: 3,35 трлн грн;

дефіцит державного бюджету зменшений на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;

зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 до 41 млрд доларів), щоб погодити з МВФ;

прогноз щодо реального ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);

прогноз щодо інфляції 9,7% (у першому читанні був 10,8%);

припущення щодо курсу гривні: у середньому за рік 40,7 грн за долар (було 41,4 грн за долар).

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