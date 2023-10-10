Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про виділення на оборону понад 21% волового внутрішнього продукту з бюджету на 2024 рік.

Про це йдеться в указі, який оприлюднили на сайті Офісу президента, передає НСН.

Так, РНБО вирішила, щоб уряд передбачив під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону не менше 21,6% ВВП. При цьому на фінансування потреб сектору безпеки й оборони України Кабмін має передбачити в обсязі не менше 1,69 трлн грн.

Держбюджет-2024

У вересні уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд гривень і видатками загального фонду в 3 трлн 108 млрд гривень. Проєкт мають подати у Верховну Раду.

Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України — 1 трлн 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.

Другий пріоритет у проєкті — це соціальна сфера, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Видатки бюджету становитимуть 469 млрд гривень, що на 25 млрд гривень перебільшує видатки 2023 року.

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