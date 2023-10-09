Україні доведеться підвищувати податки у випадку затягування війни – МВФ

Можливо Україні доведеться підвищувати податки, якщо війна затягнеться до кінця 2024 року.

Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей в інтерв’ю NV, передає НСН.

“Коли ми розпочали створювати програми EFF, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною”, зазначив голова місії МВФ.

Він уточнив, що такий сценарій означає потребу у збільшенні обсягів зовнішнього фінансування для України, а також додаткових “політичних заходів”, які вже обговорювалися з українською владою.

“Якщо говорити загалом, постане потреба у додаткових фіскальних заходах”, пояснив Гевін Ґрей.

Водночас, за його словами, у разі негативного сценарію буде збільшена і міжнародна допомога країні.

“Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного – $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів походженням ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби… Ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів”, додав голова місії МВФ.

Коментуючи можливість ухвалення законопроєкту, який введе податок на надприбутки українських банків, Гевін Ґрей зазначив, що така норма може бути запроваджена лише тимчасово і з урахуванням наслідків для банківської системи.

“Йдеться про те, аби розробити такий закон, який би уможливив генерувати доходи на тимчасовій основі, водночас не завдаючи шкоди фінансовій стабільності. Тому це — першочергове завдання для Міністерства фінансів, яке несе за це відповідальність в уряді, — в консультаціях з Національним банком”, сказав він.

Крім того, за словами голови місії МВФ, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні.

Гевін Ґрей також наголосив на необхідності відновити податкові перевірки. Та схвально оцінив скасування спрощеного 2-відсоткового режиму оподаткування, який працював з початку війни.

“Це важливо з поглядів фіскальної компоненти й посилення державного управління”, сказав він.

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