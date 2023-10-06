Продавців в Instagram та Facebook можуть оштрафувати на 85 тисяч грн: податкова стежить на ними

Продавців в Instagram та Facebook можуть оштрафувати на 85 тисяч грн за незаконне ведення підприємницької діяльності. Податкова зробила попередження українцям, передає НСН, посилаючись на Державну податкову службу.

Податківці попередили, що відстежують продажі онлайн у соціальних мережах та на інших інтернет-майданчиках. Механізми моніторингу не розкрили.

ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки, – йдеться у повідомленні

У податковій наголошують, що всі інтернет-продавці повинні офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність та сплачувати податки. Приймати платежі на банківські картки фізичних осіб заборонено.

Крім того, на сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що тільки за вересень цього року податківці викрили незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській області та у Києві.

Так, на Івано-Франківщині встановлено факт надання послуг валюто-обмінних операцій без державної реєстрації суб’єкта господарювання.

На Хмельниччині встановлено факти зайняття господарською діяльністю через мережу Інтернет без державної реєстрації як фізичною особою-підприємцем.

На Дніпропетровщині виявили проведення господарської діяльності з продажу мобільних аксесуарів та тютюнових виробів з ознаками фальсифікованої продукції без наявності дозвільних документів та без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Зафіксовано здійснення на території міста Києва торгівельною мережею нелегальної господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Зафіксовано незаконну діяльність (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання) в Кіровоградській області фізичної особи при здійсненні операцій з обміну іноземної валюти.

На Сумщині встановлено продаж тютюнових виробів громадянами без державної реєстрації як суб’єктів господарювання та дозвільних документів на право здійснення такої торгівлі.

Виявлено здійснення на Вінниччині господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання з надання послуг прання килимів.

На Черкащині виявлено факти незаконної діяльності господарських об’єктів (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання), які здійснювали продаж фальсифікованих підакцизних товарів.

Також є факти незаконного обігу підакцизних товарів та ухилення від сплати податків СГ на території Чернігівської області.

Продавців в Instagram та Facebook та інших порушників можуть оштрафувати

У податковій нагадують, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

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