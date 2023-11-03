У проєкті держбюджету-2024 збільшили фінансування Ради на 140 млн гривень. Кабмін вже затвердив проєкт до другого читання, передає НСН, посилаючись на Українські Новини.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування апарату парламенту на 5%, або на 140 млн гривень, з 2,812 млрд гривень до 2,953 млрд гривень у проєкті державного бюджету на 2024 рік до другого читання.

Про це йдеться у законопроєкті № 10000 “Про державний бюджет України на 2024 рік” до другого читання, передають Українськi Новини.

Пропонується збільшити статтю видатків на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради на 140 653 800 гривень, з 1,267 млрд гривень до 1,407 млрд гривень.

Видатки на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення (1,347 млрд гривень), а також на висвітлення роботи парламенту через телебачення та радіомовлення, а також на підтримку видання “Голос України” (198,2 млн гривень) до другого читання залишились на тому ж рівні.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів відмовився зменшити суму видатку на державну підтримку кінематографії у проєкті державного бюджета на 2024 рік.

Кабмін пропонує збільшити державне фінансування кіно у шість разів, або на 528 млн гривень, з 106 млн до 634 млн гривень, у проєкті державного бюджету на 2024 рік.

Що ще змінилося в проєкті бюджету-2024

Кабмін схвалив та направив у Верховну Раду фінальний текст державного бюджета на 2024 рік. 4 листопада він буде розглянутий комітетом з питань бюджету і прийнятий в цілому в середині (найімовірніше, 8 листопада) наступного тижня парламентом. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він розповів про основні зміни.

«Щоб пройти МВФ ми зменшили потребу в зовнішньому фінансуванні на $1,9 млрд: з $42,9 млрд у першому читанні до $41 млрд», – розповів депутат.

Він також зазначив, що в текст бюджету-2024 заклали всі норми із законопроєкту про «військове ПДФО». «І відповідно прийняття самого бюджету (а там правки вже не можна ставити) одразу буде означати зміни на рік по розподілу військового ПДФО і дорожнього фонду в загальний бюджет», – додав він.

Железняк також визначив основні макроекономічні зміни до проєкту бюджету-2024, зокрема:

доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн (до 1,768 трлн грн);

видатки майже залишилися такими самими 3,35 трлн грн;

дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн, і тепер він становить 1,57 трлн грн;

зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41, щоб погодити з МВФ);

перекрили завдяки збільшенню внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;

прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);

прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %) ;

припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за долар ( було 41,4 грн/$).

Крім того, нардеп також зазначив і інші зміни до державного бюджету на 2024 рік. Зокрема, у фінальній версії проєкту:

дозволили Кабміну зробити репрофайлінг облігацій, які купив НБУ;

на «УкрФінКомпанію» заклали залучення 20 млрд через ОВГЗ;

залишили всі гроші на серіали (445 млн грн);

збільшили видатки на 357 млн грн на Державне космічне агентство;

на АМКУ додали 70% бюджету (+241 млн грн);

найбільші збільшення відбулися в Мінфіну (+0,68 млрд грн), Мінсоцполітики (+0,58) та МОЗ (+0,53);

найбільші зменшення відбулися в Мінстратпрому та ДСЗІ (по кожному -4,8 млрд грн), але вони пішли на статтю «на матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ» у обсязі +9,6 млрд грн. Крім того зменшено видатки в Мінкультури (-0,4 млн грн) та БЕБ (-0,4 млрд грн).

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