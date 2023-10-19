Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік у першому читанні сьогодні, 19 жовтня, передає НСН. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення ухвалено 285 голосами.

Як голосували:

Фракція «Слуга народу» дала 200 голосів за держбюджет у першому читанні,

«Платформа за життя та мир» – 17,

«За майбутнє» – 14,

«Довіра» – 16,

«Голос» – 16,

«Відновлення України» – 11,

позафракційні нардепи – 11

Не голосували за бюджет «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік у першому читанні: що він передбачає

Наступного року Кабмін заклав:

доходи у бюджеті на суму 1 трлн 746,3 млрд гривень,

витрати – 3 трлн 308,9 млрд.

граничний обсяг дефіциту –1.593,6 млрд грн

Пріоритетними напрямками видатків 2024-го будуть оборона, соціальна підтримка та освіта.

Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Далі Кабмін опрацює документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету

На 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ (Бюро економічної безпеки) обмежена з 4000 до 1400. Відповідна правка Железняка- Хлапука прийнята і підтверджена в залі, – додав нардеп

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