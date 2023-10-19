Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік у першому читанні сьогодні, 19 жовтня, передає НСН. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення ухвалено 285 голосами.
Як голосували:
- Фракція «Слуга народу» дала 200 голосів за держбюджет у першому читанні,
- «Платформа за життя та мир» – 17,
- «За майбутнє» – 14,
- «Довіра» – 16,
- «Голос» – 16,
- «Відновлення України» – 11,
- позафракційні нардепи – 11
Не голосували за бюджет «Батьківщина» та «Європейська солідарність».
Верховна Рада ухвалила бюджет на 2024 рік у першому читанні: що він передбачає
Наступного року Кабмін заклав:
- доходи у бюджеті на суму 1 трлн 746,3 млрд гривень,
- витрати – 3 трлн 308,9 млрд.
- граничний обсяг дефіциту –1.593,6 млрд грн
Пріоритетними напрямками видатків 2024-го будуть оборона, соціальна підтримка та освіта.
Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Далі Кабмін опрацює документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект Бюджету
На 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ (Бюро економічної безпеки) обмежена з 4000 до 1400. Відповідна правка Железняка- Хлапука прийнята і підтверджена в залі, – додав нардеп
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