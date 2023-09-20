Проєкт бюджету-2024 намагались заблокувати – подробиці

Проєкт бюджету на 2024 рік офіційно подано до Верховної Ради. Хоча на цьому етапі голосування не вимагається, деякі депутати намагалися заблокувати ухвалення документа. Їм це не вдалося. Про це повідомляє Обозреватель, передає НСН.

Проєкт бюджету-2024 намагались заблокувати

Железняк зазначив, що депутати “Європейської солідарності” подали пропозицію відхилити проєкт державного бюджету на 2024 рік. Однак ця пропозиція набрала лише 44 голоси з 226 і не мала жодного впливу на бюджетний процес.

“Все. Бюджет 2024 року представлений… До 1 жовтня народні депутати подають свої пропозиції і до 20 жовтня відбудеться перше голосування за Бюджет з пропозиціями депутатів”, – заявив він.

Бюджет-2024: головні показники, зарплати, пенсії

Кошторис розробив з урахуванням рекордних витрат (левова частка – на оборону) та найбільшого в історії України дефіциту бюджету. При цьому очікується, що ціни у 2024 році зростуть на 10,8% (2022-го було 26,6%), а ВВП збільшиться на 5%.

Україна планує оформити зовнішні кредити на 1,5 трлн грн. Їх не можна спрямовувати на фінансування армії, тому на оборону всі внутрішні надходження (податки, акцизи, дивіденди від держкомпаній тощо).

А витрати на нацбезпеку та оборону – не малі. Вони становитимуть 1,69 трлн грн, це більше половини від загальних витрат (3,3 трлн грн).

Незважаючи на всі військові та економічні труднощі, в бюджеті все ж таки закладено підвищення мінімальної заробітної плати. 2024 року її підвищать двічі:

у січні до 7100 грн (з 6700 грн)

липні – до 8000 грн.

Переглянуть також і прожитковий мінімум, який безпосередньо впливає на розмір мінімальних пенсій та інших виплат. Так, мінімальна пенсія збільшиться 2024-го з 2093 до 2361 грн.

Планується масштабна індексація пенсій. Її хочуть провести у березні (хоча Кабмін має право цього не робити). При цьому пенсії українців обіцяють підвищити по-новому: з урахуванням пенсійних балів, щоб зрівняти “старі” та “нові” виплати.

Також збільшиться гарантована виплата для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу. Після 65 років вони мають отримувати не менше 2680 грн.

Проте від соціальних стандартів залежать не тільки виплати, а й податки для фізосіб-підприємців (ФОПів). Внаслідок підвищення мінімальної зарплати ЄСВ зміниться так:

1562 грн – з січня до липня 2024-го;

1760 грн – з липня 2024-го до січня 2025-го.

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