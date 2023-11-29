Росія втратила 300 тисяч військових на війні в Україні – Столтенберг

Росія втратила 300 тисяч військових на війні в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі після завершення засідання Ради Україна-НАТО 29 листопада, передає НСН, посилаючись на Рубрику.

У військовому плані Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил – сотні літаків, тисячі танків і людські втрати у понад 300 тисяч осіб, – наголосив очільник Північноатлантичного Альянсу.

Втім, за його словами, недооцінювати росію не варто.

Нагадаємо, що 29 листопада в Бельгії, Брюсселі, відбулося перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Україну на засіданні представляв Дмитро Кулеба. Він подякував генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу за визнання досягнень України на полі бою.

Очільник українського МЗС підкреслив, що одна з ключових тем у співпраці з Альянсом — об’єднання оборонних індустрій та нарощування виробництва озброєння.

На засіданні затвердили “амбітну” програму роботи на наступний рік. Вона включає: енергетичну безпеку, інновації, взаємодію.

Генсек також підкреслив, що Північноатлантичний блок зараз трансформує комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги. Вона допоможе Україні:

перейти від озброєнь радянських часів до обладнання та стандартів НАТО,

і “забезпечить повну оперативну сумісність їхніх збройних сил з нашими”.

Підсумки першого засідання Ради Україна — НАТО

Ключовими темами першого засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу стали —стали нарощування виробництва зброї та боєприпасів, ситуація на фронті російсько-української війни, обговорення кроків, які потрібні для вступу України до НАТО.

Про це пише Рубрика, посилаючись на пресслужбу українського МЗС, спільну заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Перемога України в інтересах не лише нашої держави, а й всієї євроатлантичної спільноти. Щоб забезпечити стійкість оборонні індустрії мають наростити виробництво, об’єднатися і працювати як один цілісний механізм, — підкреслив Кулеба

Своєю чергою Столтенберг заявив:

Всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. І зараз нам потрібно обговорити шлях вперед, зусилля з реформування і те, як НАТО може підтримати вас у впровадженні цих реформ

Генсек Альянсу додав, що на першій зустрічі у такому форматі 29 листопада глави МЗС обговорять, як можна підтримати Україну на шляху до членства в НАТО.

Також розглянуть нагальні потреби України, ситуацію на полі бою. Столтенберг наголосив, що не варто недооцінювати силу росії. Та додав, що перемога України у війні — в інтересах безпеки всього Альянсу.

У політичному плані Росія втрачає вплив у ближньому зарубіжжі, не лише в Україні, а й на Кавказі та в Центральній Азії. РФ також стає набагато більш залежною від Китаю. З року в рік Москва закладає своє майбутнє перед Пекіном, – підкреслив очільник НАТО.

Як повідомляють, наа засіданні затвердили “амбітну” програму роботи на наступний рік, яка включає:

енергетичну безпеку,

інновації,

взаємодію.

Україна повернула собі 50% території Чорного моря, яку спочатку захопила Росія. Українці відкинули російський флот і зробили маршрути для експорту зерна, зміцнюючи глобальну продовольчу безпеку.

Найголовніше те, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна демократична держава. Це велике досягнення, велика перемога, – наголосив Столтенберг

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