«Ми це знали»: готуватися до довгої війни в Україні закликав Столтенберг

Готуватися до довгої війни в Україні закликав генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає НСН, посилаючись на Ліга.Новини.

Столтенберг заявив у Берліні, що країни Заходу завжди знали, що війна Росії проти України буде складною, і закликав готуватися до того, що вона буде довгою. Про це повідомляє DW.

Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій. З усім тим, українці змогли досягти успіхів і звільнити більше територій, – сказав він

За його словами, треба готуватися до “довгого і складного шляху”, оскільки війни “за своєю природою непередбачувані”.

Також генсек НАТО заявив, що лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою, і переконає російського диктатора Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.

Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою, – сказав Столтенберг

Такої ж думки дотримується й німецький канцлер Олаф Шольц. Напередодні він заявив, що хоч і треба готуватися до тривалої війни, проте вона триває набагато довше, ніж на це очікував Путін. Тому Шольц “не песимістичний”.

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