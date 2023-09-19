Реєстр військовозобов’язаних зроблять електронним – які дані будуть доступні для ТЦК

В Україні створять електронний реєстр військовозобов’язаних, куди вноситимуть персональні дані призовників, зокрема, номери телефонів та адреси електронної пошти.

Відповідний законопроєкт №10062 зареєстрували 18 вересня у Верховній Раді, передає НСН.

Завданням законопроєкту є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, йдеться у законопроєкті.

До Реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також інформацію про потребу у комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Також законопроєкт передбачає передання Міністерству оборони даних про українців віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

До Реєстру заноситимуться та зберігатимуться в базі даних Реєстру такі відомості:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів; службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів; дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю».

До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста також пропонується віднести:

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП;

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню – виконавчі документи;

відомості про осіб, зниклих безвісти.

До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонується відносити відомості про:

1) виконання військового обов’язку та проходження військової служби;

2) військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Держателем Реєстру;

3) висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військоволікарської експертизи);

4) проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

5) відомості про участь у бойових діях».

Крім того, пропонується створити Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Електронний кабінет – програмний інтерфейс Реєстру призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у Реєстрі. Порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, які відображаються, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

Також законопроєктом спрощується процес отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Тепер це відбуватиметься на підставі довідки про безпосередню участь особи у захисті держави, яку оформлюють в електронному вигляді.

У випадку ухвалення Закону, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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