Наразі оборонний бюджет в Україні є одним із найважливіших напрямків. Конкретно, це стосується виплат військовослужбовцям. З’ясовано, чому затримують зарплати військовим і як саме проводяться виплати. Про це пише Інформатор, передає НСН.

Чому затримують зарплати військовим: як саме надходять гроші

Гроші, які військовослужбовці отримують в період воєнного стану, складаються з таких виплат: щомісячне грошове забезпечення, додаткова винагорода у вигляді премії (до 100 тисяч гривень в залежності від індивідуальних факторів).

Розмір премії може бути різним. Ця доплата залежить від звання військового, а також від того, яку посаду він займає під час проходження військової служби. Зокрема, на розмір премії впливають умови та інтенсивність військової служби, а також кваліфікації та секретності несення служби.

Коли надходить зарплата військовому? Українські захисники отримують заробітну плату на банківські картки. Виплати надходять в два етапи: з 5 по 15 число місяця – аванс, а з 25 числа до початку наступного місяця) – основна сума грошового забезпечення. За словами юриста Ростислава Кравця, все залежить від військових частин та роду військ.

Чому можуть затримувати виплати? Юрист Ростислав Кравець зазначив, що інколи виплати можуть затримувати через відсутність коштів у бюджеті. Тобто, коли потрібно більше часу на сформування виплат. Також це буває, коли неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

“Відразу в зарплатню включають безпосередньо додаткові виплати стосовно участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Це також потребує певного часу на узгодження, тому можуть бути затримки й з цього приводу також”, – зазначив експерт.

Слід також додати, що якщо військовий отримує поранення під час виконання служби, то він має право на отримання одноразової грошової допомоги. Йдеться про виплату в розмірі 100 тисяч гривень, а також оплату під час проходження лікування.

Виплати військовим

Раніше розповідалося, що в жовтні українські військові можуть отримати доплати. Йдеться про додаткові виплати від 30 до 100 тисяч гривень. Точна сума залежить від індивідуальних факторів. Зокрема, найбільшу доплату в розмірі 100 тисяч гривень цього місяця повинні отримати військові, які:

брали участь у боях безпосередньо на лінії зіткнення, перебували у першому ешелоні оборони чи наступу;

виявляли повітряні цілі ворога в районах ведення бойових дій;

вели повітряний бій/здійснювали польоти;

перебували у складі підрозділу ракетних військ та артилерії, діяли у заходах з вогневого ураження окупантів;

воювали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і між позиціями військ;

здійснювали вогневе ураження повітряних/морських цілей;

виводили повітряні судна з-під удару російських бойовиків з виконанням зльоту;

брали участь у бойових діях на кораблях, катерах, суднах в морській або річковій акваторії поза межами пунктів базування;

відбивали збройні напади на об’єкти, що охороняються, деокуповували та

звільняли від насильного заволодіння зброєю чи бойовою технікою;

отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) під час захисту України та

перебувають на стаціонарному лікуванні;

сім’ї військових, які загинули/померли у результаті отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва) під час захисту України;

сім’ї військових, які загинули/померли у результаті отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва) під час захисту України; знаходяться у полоні, значаться безвісно зниклими, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками;

перебувають у відпустці для лікування після поранення.

Також, українські захисники мають право на отримання підйомної допомоги. Йдеться про ситуації, коли захисник або захисниця переїжджає на нове місце військової служби. Грошова підтримка від держави надається військовим, які проходять службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу. Ця допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав із ним на нове місце військової служби.

Раніше ми писали: На дороги – мільярди, а військовим – копійки: куди йдуть гроші та коли це скінчиться