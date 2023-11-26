Міносвіти має намір запровадити пілотні військові кафедри у вишах України. Вони відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців та охочих дівчат з вересня 2024 року

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі Радіо Культура. І додав, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

Про це повідомляє НСН.

Хлопці та дівчата проходитимуть курс військової підготовки у ЗВО

Так, студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність “Стрілець”.

Військові кафедри у вишах – хлопці та дівчата проходитимуть курс військової підготовки з 2024 року

Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

Пілотні проєкти з упровадження військових кафедр почнуть працювати з нового навчального року.

Систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО.

“Якщо є ґрант, який частково покриває освіту студента військової кафедри, інша частина може бути покрита за кошт того бюджету, який виділено на підготовку офіцерів запасу. Крім того, треба розуміти, що військові кафедри будуть відповідати за так звану “базову військову підготовку”, універсальну для всіх хлопців і дівчат, які вступають у заклади освіти. Ми плануємо запроваджувати це з вересня 2024 року. Зараз готуємо всю інфраструктуру”, – повідомив Михайло Вінницький.

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