Обов’язкове працевлаштування для студентів-бюджетників – Міносвіти

В Міністерстві освіти та науки розробили законопроект, за яким студенти, які навчаються на бюджеті, повинні будуть відпрацювати не менше трьох років. Про це розповідає РБК-Україна, передає НСН.

Обов’язкове працевлаштування для студентів-бюджетників

Відповідно до законопроекту, планується закріпити законодавчо обов’язок студента-бюджетника укласти договір про працевлаштування у випадку надходження пропозиції від роботодавця. Це стосується військових, студентів, які вчилися на бюджеті за державним та регіональним замовленням, лікарів та педагогів.

Зобов’язання здобувача вищої освіти укласти договір про працевлаштування у випадку надходження відповідної пропозиції від роботодавця є обов’язковою умовою його договору про навчання за державним, регіональним замовленням.

Договір про працевлаштування має бути укладений здобувачем вищої освіти упродовж одного місяця з дати отримання відповідної пропозиції від територіального органу центрального органу виконавчої влади.

Договір може бути укладений зі здобувачем вищої освіти після завершення ним половини строку навчання, але не пізніше ніж за шість місяців до закінчення цього строку.

Договір про працевлаштування має передбачати працевлаштування здобувача вищої освіти після завершення ним навчання на строк, не менший за три роки.

Студенти, які підписують такий договір про працевлаштування, мають право на отримання спеціальної академічної стипендії у підвищеному розмірі. Після закінчення навчання здобувачі освіти, мають виконати зобов’язання по підписаному договору та відпрацювати не менше трьох років.

У разі невиконання (неналежного виконання) умов договору про працевлаштування особою, яка здобула вищу освіту, така особа має компенсувати до відповідного бюджету видатки на виплату спеціальної академічної стипендії здобувачу вищої освіти.

Крім того, якщо студент отримав пропозицію, але не уклав договір про працевлаштування відповідно до пропозицій (при їх наявності), його за власною заявою мають перевести на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Або у разі відмови студента переходити на платне навчання, його відрахують із закладу вищої освіти за порушення умов договору про навчання.

Студент може відмовитись від укладення договору про працевлаштування, що передбачає його вступ на військову службу або на службу до органів охорони правопорядку, та продовжити навчання за державним, регіональним замовленням.

Договір про працевлаштування не може бути укладено для посад, прийом на роботу на які проводиться на основі конкурсного відбору.

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