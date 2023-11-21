Студентські стипендії у 2023-2024 навчальному році. Які бувають види виплат, хто і скільки отримує.

Відповідно до чинного законодавства, студенти українських закладів вищої освіти мають право на стипендію. Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

На які виплати можуть розраховувати студенти, розповідає НСН з посиланням на Chas News.

Звичайна та підвищена академічні стипендії у 2023/2024 році

Уряд не збільшував і не зменшував стипендії для студентів у новому навчальному році. Тому звичайна академічна стипендія на місяць зараз така:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 1250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 1510 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 2 тис. грн.

Підвищені стипендії становлять:

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 2198 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 2910 грн.

Соціальні стипендії студентів у 2023/2024 році

Окрім як за успіхи у навчанні, студенти можуть отримувати стипендії у зв’язку з соціальними обставинами. Така виплата називається соціальною стипендією.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в установах професійної вищої та вищої освіти, виплачують:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 4026-4250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 4026-4250 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 4026-4250 грн.

Для інших отримувачів соціальної стипендії її розмір складає:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 450 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 890 грн;

для студентів ВНЗ — 1180 грн.

Президентська стипендія у 2023/2024 році

Президентську стипендію виплачують найкращим студентам та переможцям всеукраїнських і міжнародних олімпіад. Також її отримують учні, які здобули найвищі результати за ЗНО.

Розмір академічної стипендії президента України становить:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 2750 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр, освітній ступінь бакалавр — 3320 грн;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь молодший бакалавр, освітні ступені бакалавр, спеціаліст або магістр — 4400 грн.

Стипендії Кабінету Міністрів та Верховної Ради у 2023/2024 році

Студенти також мають можливість отримувати іменну та академічну стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України та іменну академічну стипендію Верховної Ради України. Їх призначають студентам-відмінникам вищих навчальних закладів та аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.

Іменна та академічна стипендії, засновані КМУ, становлять:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 2500 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 3020 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 4 тис. грн.

Іменна академічна стипендія ВРУ складає:

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 3320 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 4400 грн.

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