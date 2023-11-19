Кому зі студентів можуть перестати платити стипендії – подробиці

Деяким категоріям студентів можуть перестати платити стипендії. Про кого йдеться, розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Міністерство освіти і науки може перестати платити академічні стипендії студентам, які нині перебувають за кордоном. Це дозволить збільшити нарахування для тих здобувачів освіти, які залишаються в Україні.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в етері телемаратону, передає НСН.

За його словами, кількість стипендіатів за кордоном — це один з аналізів, який будуть проводити у міністерстві.

«Стипендії ми не повинні платити тим студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але стипендіальне забезпечення буде їм, мабуть, перекрите», заявив посадовець.

Він зазначив, що таке рішення дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які зараз в Україні. Винницький додав: «Ми маємо допомогти студентам, які залишаються в Україні».

Нагадаємо, 17 листопада під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським студенти поцікавилися, чи очікується підвищення стипендій.

Глава держави відповів, що уряд має таке завдання, опрацьовуються можливості для відповідного рішення.

«Щодо стипендій — таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій», сказав Володимир Зеленський, цитує Офіс президента.

Раніше ми писали про те, що українські студенти можуть відшкодувати частину коштів, які заплатили за навчання.

Отримати знижку на навчання можна у сфері такої освіти:

дошкільної

позашкільної

загальної середньої

професійної (професійно-технічної)

навчання в аспірантурі, інтернатурі та докторантурі

При цьому форма власності навчального закладу не має значення.

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