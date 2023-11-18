В Україні підвищать розмір стипендії студентам – Зеленский

В Україні збільшать розмір стипендій для студентів. Відповідне доручення Міністерству освіти і науки дав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє пресслужба українського лідера, передає НСН.

В Україні підвищать розмір стипендії студентам

Про це він розповів під час зустрічі зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у 2022 році відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Під час зустрічі студенти запитали у глави держави, чи очікувати їм на збільшення виплат. За його словами, наразі в уряді опрацьовують можливості для вирішення цього питання вже у 2024 році.

“Щодо стипендій – таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з Міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій”, – зауважив Зеленський.

Ще новини України: Обов’язкове працевлаштування для студентів-бюджетників – Міносвіти