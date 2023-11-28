Внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток в інтернатних закладах, а раніше перебували вдома або в лікарні, можуть поновити виплати ВПО.

Як передає НСН, таке роз’яснення дало Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“На виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні”, пояснюють у відомстві.

Куди звертатися?

Такий переселенець має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання.

У разі, якщо вам відмовляють у таких виплатах, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Для довідки

У 154 інтернатних закладах України знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців. Значна частина з них – внутрішньо переміщені особи.

Зміни у призначенні виплат ВПО

З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення виплат ВПО з 1 листопада має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

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