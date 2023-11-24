Критерії для надання грошової допомоги ВПО хочуть змінити. У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Якщо його ухвалять, деяким вимушеним переселенцям можуть відмовити у виплатах, інформує НСН з посиланням на Фокус.

Законопроєкт №9653 пропонує закріпити законодавчо підстави для відмови у виплатах.

Як зазначив юрист Ростислав Кравець, загалом ідея закріпити критерії в законодавстві раціональна.

“Адже закон не можна так швидко змінювати в ручному режимі, як це роблять в Кабінеті міністрів. Це певна гарантія стабільності у визначенні підстав відмови у наданні допомоги”, зазначив правознавець.

Як пропонують змінити критерії для надання грошової допомоги ВПО

Автори законопроєкту пропонують не припиняти виплату допомоги, якщо за результатами верифікації встановлено наявність депозиту на суму до 200 тис. грн, а не 100 тис. грн (як йдеться у постанові Кабміну), а також факт купівлі товарів до 200 тис. грн та автомобілю.

Депутати ініціюють такий перелік підстав для відмови у призначенні чи припиненні виплат щомісячної допомоги:

ВПО знята з обліку;

особа повернулася до покинутого місця проживання;

було виявлено факт надання ВПО недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги;

перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд (до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування та ін., що підтверджується відповідними документами);

має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 200 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 200 тис. гривень;

ВПО під час отримання допомоги здійснила на суму, що перевищує 200 тис. гривень, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, інших товарів довгострокового вжитку (крім будівельних матеріалів, якщо в особи пошкоджено/знищено житло, та автомобілів);

внутрішньо переміщена особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджена за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 111 (державна зрада) або частинами третьою — восьмою статті 111՛ 5 ККУ (колабораціонізм), або оголошені в розшук у разі отримання такої інформації;

є заява ВПО про припинення виплат.

“Законопроєкт №9653 у разі його прийняття внесе певні зміни для ВПО. Даний законопроєкт передбачає розширення Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” щодо гарантування права внутрішньо переміщених осіб на виплату допомоги на проживання” новою статтею, яка передбачає конкретний список підстав, наявність яких необхідна для отримання виплат ВПО, окрім вже того, що особа включена до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. У разі прийняття законопроекту будуть чітко прописані підстави, при яких виплати щомісячної допомоги не призначаються та можуть бути припинені”, каже юристка RIYAKO&PARTNERS Катерина Голубцова.

Які критерії виплати допомоги ВПО згідно з постановою Кабміну

Згідно з постановою №709, з 1 серпня виплати допомоги ВПО автоматично продовжили тим, хто її вже отримував, на один шестимісячний період, за винятком тих, хто:

перебував за кордоном понад 30 календарних днів поспіль;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджений за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених в розшук;

повернувся до покинутого місця проживання.

“Допомога тепер надається строково. Вона призначається на 6 місяців, але може бути продовжена ще на півроку, але тільки з урахуванням ступеня вразливості ВПО. Це можуть бути особи похилого віку, інваліди, незабезпечені особи або особи, які утримують трьох і більше дітей”, зауважила Голубцова.

Крім того, ця постанова передбачила верифікацію за “майновими критеріями”.

“Стало важливо враховувати майновий стан отримувача при призначенні допомоги. Це означає, що фінансова ситуація особи тепер впливає на рішення про надання допомоги”, сказала Катерина Голубцова.

Зокрема, у допомозі відмовлять, якщо після верифікації було встановлено, що особа:

придбала транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа);

здійснила на суму, що перевищує 100 тис. гривень, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку);

має на депозиті в банку кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень.

Виплати ВПО – кому і скільки призначають

Державна допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання регламентуються постановами КМУ від 20 березня 2022 року № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” та від 11 липня 2023 № 709 “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб”. Виплата допомоги на проживання надається тим ВПО, які:

перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії;

тимчасово окупованих Російською Федерацією;

мають зруйноване або непридатне для проживання житло.

Виплата становить 3 тисячі гривень на місяць особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

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