Раніше ми вже повідомляли про те, що допомогу ВПО не виплачуватимуть, якщо безробітний переселенець не зареєструється у центрі зайнятості, не стане приватним підприємцем або не сприятиме своєму працевлаштуванню у інший спосіб. Таке рішення ухвалив Уряд 21 листопада.

У міністерстві соціальної політики роз’яснили, кого саме стосується ця норма. Інформація оприлюднена на офіційному сайті міністерства, передає НСН. Також тут надані роз’яснення і щодо інших змін.

Допомога ВПО – які зміни вніс Камбін

21 листопада Кабінет Міністрів на своєму засіданні вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку та виплат на проживання для ВПО.

Зокрема:

1.Внутрішньо переміщені особи, які звертаються вперше за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.

2.Внутрішньо переміщеним особам, які повернулись в Україну після 01.08.23 р., але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначитимуть за особистим зверненням. Це можливо через 15 робочих днів після повернення в Україну, виплата призначатиметься на 6 місяців;

3.ВПО, які після 1 серпня 2023 змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (в т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС) зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

4.Якщо людина відмовилась від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно, якщо:

після припинення виплати допомоги, житло людини було знищено або пошкоджено;

людина повторно перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, перелік яких затверджено Мінреінтеграції.

Допомогу ВПО не виплачуватимуть безробітним: кого саме це стосується

Також у допомозі на проживання для ВПО запроваджено додаткові інструменти стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування.

Зокрема, для тих ВПО, яким допомога призначатиметься з моменту ухвалення цих змін, та які є працездатного віку, але не працюють, протягом трьох місяців після призначення допомоги потрібно буде або стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

У Мінсоцполітики нагадують, що за рахунок державного бюджету вже виплачується компенсація роботодавцю за працевлаштування ВПО. Центри зайнятості займаються пошуком вакансій для ВПО. Є можливість отримати ваучер на навчання, і завдяки цьому отримати, наприклад, перепідготовку за іншою професією, здобути ступінь магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю тощо.

Водночас, норма щодо необхідності сприяти своєму працевлаштуванню під час отримання допомоги на проживання для ВПО не поширюється на осіб з інвалідністю, осіб з тяжкою хворобою дітей, тих, що здійснюють догляд за особою з інвалідністю, надають соціальні послуги чи мають інші обґрунтовані причини, чому вони не можуть працевлаштуватись на даний момент.

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