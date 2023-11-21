Зміни щодо виплат ВПО і обліку – рішення Уряду від 21 листопада

Уряд 21 листопада на своєму засідання ухвалив рішення про зміни щодо виплат ВПО і обліку, повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.

Зміни щодо виплат ВПО і обліку

Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплат їм держдопомоги.

Зокрема:

Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи – підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також Постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

Ці нормативні зміни були розроблені за результатами роботи Координаційного штабу з питань ВПО.

«Дякую всім, хто долучився до напрацювання цих нововведень для підтримки наших внутрішніх переселенців, – наголосила Ірина Верещук. – Нам важливо, щоб люди відчували підтримку держави, що вони не залишилися сам на сам зі своїми проблемами».

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