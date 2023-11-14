Верещук пропонує продовжити виплати ВПО ще одній категорій населення. Про це сьогодні, 14 листопада, повідомили в Мінреінтеграції, передає НСН.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук запропонувала продовжити виплати ВПО родинам із малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитсадки

На гарячі лінії Мінреінтеграції телефонують жінки-ВПО з малолітніми дітьми, які мешкають у регіонах, де не працюють дитячі садочки. Жінки пояснюють, що у зв’язку з цим не можуть вийти на роботу, – йдеться у повідомленні

Тому їх турбує, чи будуть продовжені їм виплати. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Ця тема обговорювалася на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО, яке відбулося під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Виплати ВПО – кому їх планують продовжити

Відповідно до постанови КМУ № 332 для родин з-поміж вразливих категорій населення допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо у родині є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Віцепрем’єрка запропонувала розширити перелік категорій незахищених верств населення, яким будуть продовжені виплати ВПО ще на пів року.

Зокрема, я пропоную продовжити такі виплати родинам переселенців із малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитячі садочки. Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії, – зазначила Ірина Верещук

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